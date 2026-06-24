Los artistas Encarna Anillo y Pituquete critican la brecha entre la burocracia y la realidad del artista flamenco

El guitarrista Pituquete junto a la cantaora Encarna Anillo, artistas flamencos y ponentes del taller 'Emprendimiento de artistas flamencos' en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La cantaora y el guitarrista de arte flamenco Encarna Anillo y Pituquete han afirmado que "la burocracia no está muy adaptada a beneficio del artista" y han coincidido en que hay una "brecha entre el mundo administrativo y la realidad del artista". Según han comentado, "hay un desequilibrio importante" que termina por "agobiar muchísimo" al creador y han pedido "realizar algunos ajustes para que el artista se centre en su labor creativa".

En declaraciones a Europa Press, Anillo y Pituquete han asegurado que "como artistas, tenemos que estar al día con todo el sistema, pero el sistema no está al día con nosotros". En este sentido, Anillo ha afirmado que existen retrasos de pagos en el mundo del espectáculo flamenco. "No te pagan inmediatamente y en ocasiones esperamos meses a que suceda".

La pareja de artistas ha intervenido en el taller 'Emprendimiento de los artistas flamencos', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta y como parte de los ponentes del curso 'La profesionalidad en el flamenco: claves legales, fiscales y de comunicación para artistas'.

En esta línea, Pituquete ha explicado que la figura del manager "supone un peaje", puesto que proporciona contactos y el acceso a "circuitos potentes", pero también "se lleva un porcentaje considerable por tramitar unas pocas facturas", ya que "toda la gestión corre a cuenta del artista".

Ante ello, ha considerado "importante" integrar a la figura del gestor cultural dentro de todo el proceso creativo. "Ayudaría mucho porque a veces no podemos con todo", ha añadido. Además, ha sugerido algunos cambios fiscales para que "personas como yo podamos aliviar la cuota de autónomo cuando no estás facturando tanto".

Asímismo, el guitarrista ha apostillado que "en el arte, nadie va a venir a salvarte", por lo que ha dado importancia a la "proactividad" que los profesionales del flamenco deben tener. "Tienes que decidir tu propia área antes de que te asignen una; si quieres ser guitarrista para cante, que no te encajen en el baile", ha señalado. También ha insistido a los profesionales en emplear las redes sociales para construir su carrera artística. "Si tienes que aprender de marketing o comunicación, aprende, porque estás invirtiendo en tu libertad", ha dicho.

Un aspecto que ha tratado Anillo, quien ha matizado que "no se puede perder el centro; en el momento que te comen las redes, tú también pierdes tu esencia". Por su parte, ha admitido que el paso de los años le ha hecho sentirse "más preparada para la carga empresarial". La artista ha afirmado que es necesario "delegar tareas de gestión en otras personas para no quemarte en el largo plazo". "Lo importante es pensar en lo que tú quieres como público que también eres y expresarlo de la forma más honesta posible", ha puntualizado.

De esta forma, ha explicado que su expresión en el flamenco pasa por hacer "algo que conecte mucho conmigo, que salga y vibre desde mi naturaleza". La artista ha valorado la capacidad para transmitir "la emoción del ser humano a través del arte" y ha afirmado que existe una tendencia en la juventud "de volver al flamenco clásico de nuevo". Aparte, ha realizado un llamado a mantener la honestidad, puesto que es "lo que perdura, se refleja y se siente en el público". "A los jóvenes les diría que empiecen cuanto antes a desarrollar su carrera", ha manifestado Anillo.

Con respecto a la vigésimo cuarta edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que tendrá lugar en los meses de septiembre y octubre de este año, la pareja de flamenco ha dicho estar "preparada para pasarlo increíble". Anillo llevará hasta la iglesia de San Luis de los Franceses, en la capital hispalense, su nuevo album titulado 'Camino de Flores'. "Es el camino que yo quiero expresar en cuanto a emociones que he vivido a lo largo de mi vida", ha afirmado. Un disco que "abraza de nuevo el flamenco clásico de toda la vida" y que supone un "un recital de cante con una historia sincera, buscando lo original", ha añadido Pituquete.

Será la primera vez del guitarrista en el Festival sevillano, un momento que ha descrito con "especial ilusión", por poder "compartirlo" de la mano de Anillo. La artista debutará en solitario los días 26 y 27 de septiembre y ha confirmado que tiene "muchas ganas del momento de que su disco abra los pétalos y florezca". Pese al momento especial, ha incidido en que "no siente la presión y la responsabilidad" y se ha mostrado feliz por presentar el proyecto. "Es el primer disco flamenco en ser grabado en el patio de la fragua de Camarón", ha comunicado.

El curso, impulsado por la Cátedra Olavide de Flamenco, ha continuado su programación este miércoles con conferencias y talleres prácticos sobre la imagen de marca del artista, la comunicación digital del flamenco y el uso de la inteligencia artificial en la carrera profesional. De esta forma, Anillo y Pituquete ofrecerán una actuación musical esta noche a las 21,30 horas en el Palacio de los Briones, sede de la UPO en Carmona, organizado por el Consistorio de la localidad.