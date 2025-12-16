El Arzobispado de Granada forma a 900 agentes pastorales en protección de menores en su apuesta por los entornos seguros

Archivo - Imagen de archivo de un niño en un comedor - EDUCO - Archivo

GRANADA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Protección de Menores y Personas Vulnerables del Arzobispado de Granada ha formado durante el año 2025 a 900 agentes de pastoral, en el marco del compromiso diocesano de "asegurar entornos seguros en todas las comunidades, parroquias y espacios eclesiales".

Las sesiones de formación han contado con la participación de cofradías y hermandades, catequistas, sacerdotes, seminaristas, voluntarios de Cáritas, docentes y monitores, subrayando que la protección del menor es una tarea que implica a toda la comunidad eclesial, según ha detallado el Arzobispado de Granada en una nota de prensa.

Este año la formación ha puesto un acento especial en su código de buenas prácticas, herramienta fundamental para, han avanzado desde la archidiócesis granadina, "promover relaciones sanas, un acompañamiento adecuado y la prevención de riesgos en actividades pastorales, educativas y comunitarias".

Asimismo, se ha ofrecido una formación específica sobre la pornografía y "su creciente impacto en niños y adolescentes", abordando cómo su consumo temprano puede "afectar al desarrollo afectivo, alterar la percepción del cuerpo y del otro, debilitar el sentido del consentimiento y favorecer la desensibilización y normalización de conductas violentas o despersonalizadas".

Se ha explicado también que la exposición precoz puede llevar a algunos menores a reproducir comportamientos vistos sin capacidad crítica, situándolos en riesgo tanto de sufrir como de ejercer conductas inadecuadas hacia otros.

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha reiterado su compromiso firme con la creación de entornos seguros en toda la archidiócesis y su adhesión convencida al principio de tolerancia cero ante cualquier forma de abuso, animando a mantener una cultura del cuidado que proteja siempre la dignidad del menor.

La oficina ha insistido en que estos desafíos requieren un trabajo conjunto de toda la comunidad eclesial, así como una estrecha colaboración con padres, educadores y responsables pastorales, para "acompañar y orientar a los menores ante los riesgos del entorno digital y promover una afectividad sana y relaciones fundadas en la dignidad de toda persona".