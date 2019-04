Frente común de Asaja, COAG y UPA por una solución definitiva a la inestabilidad de precios del aceite

Actualizado 05/04/2019 14:42:58 CET

JAÉN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en Jaén han expresado su compromiso para trabajar unidas y "con paso firme" con el objetivo de lograr "una solución definitiva" a la inestabilidad en los precios del aceite de oliva con medidas, especialmente de autorregulación, que eviten las "enormes crestas" en las que "siempre "pierden los mismos, los productores".

Las estructuras a nivel nacional y regional ya se han puesto a trabajar y ahora se han marcado mayo, una vez pase Expoliva y las citas electorales en ciernes, como fecha para que las administraciones pongan en marcha todos los mecanismos a su alcance para que haya una estabilidad real en el mercado.

El gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, y los secretarios de COAG y UPA en la provincia, Juan Luis Ávila y Cristóbal Cano, han comparecido este viernes para trasladar el compromiso de las tres entidades "para no cejar en el empeño" hasta conseguir "un sistema de estabilidad de precios" en un sector que "a día de hoy no es excedentario" y no debería sufrir fluctuaciones como las de este año.

Cano ha apuntado que en los lineales de los comercios el aceite de oliva se encuentra en torno al mismo nivel de hace un año, mientras que en origen los agricultores han sufrido un descenso del 30-35 por ciento; un panorama que "no es entendible, pero que lamentablemente es recurrente".

En este sentido, Ávila ha afirmado que es una "situación estructural que no hay por qué tener" en un sector sin sobrantes, pero que, sin embargo, se repite cada cierto tiempo. Al hilo, han subrayado que los agricultores jiennenses no puede seguir pendientes de que el precio lo fije el cielo dependiendo de si hay una sequía después de una cosecha grande.

Por ello, han reivindicado una solución definitiva al entender que el mercado no funciona, de modo que se tienen que poner en marcha medidas básicas y que no se están utilizando correctamente para que "el sector deje de perder dinero absurdamente".

Entre ellas, Valero ha aludido al almacenamiento privado, que cuando se activa, con umbrales por debajo de los costes de producción, los agricultores están ya "arruinados", así como a la transparencia del mercado y la mejora la ley de la cadena alimentaria.

AUTORREGULACIÓN

Al respecto, han hecho hincapié sobre todo en la necesidad de autorregulación a través de la extensión de norma de la Interprofesional del Aceite de Oliva --(en la que está integrado todo el sector del aceite y olivar-- sin que inmediatamente tengan "encima" al Tribunal de la Competencia.

Han reclamado poder retirar aceite en momentos en determinados momentos no con fines especulativos sino para "compensar" y mantener un equilibrio entre los años de buenas y malas cosechas. Unas iniciativas para las que han solicitado la implicación de la Junta, el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea.

Así, junto a la citada extensión de norma de la Interprofesional que permita la autorregulación del mercado, han exigido que en la nueva PAC queden perfectamente actualizados los umbrales de precios y regulada la ayuda al almacenamiento privado y cualquier otro sistema que sirva para regular cosechas de mayor producción en favor de aquellas con menos aceite y que la Ley de la Cadena funcione y cumpla el objetivo con el que se aprobó: evitar los desequilibrios entre los actores.

DONDE MÁS DUELE

De cumplirse el plazo de mayo y no tener respuestas satisfactorias por parte de las administraciones, las tres organizaciones establecerán nuevas medidas que consideren oportunas, sin descartar la posibilidad de las movilizaciones, según ha incidido sus responsables en Jaén, donde "más duele" esta situación por el peso del olivar.

De hecho, desde Asaja, COAG y UPA han asegurado que lo que tienen claro es que el camino emprendido de unidad de acción es a largo plazo y que no se parará hasta conseguir una solución definitiva al problema de bajos precios desde su "responsabilidad legítima" de defender los intereses de los olivareros jiennenses frente a unos ciclos de inestabilidad de precios que no beneficia ni a productores ni a consumidores.

"A todos se les llena la boca de hablar de despoblación, pero si no hay precios justos a nadie se le pasa por la cabeza iniciar la actividad en el campo", ha manifestado Cano cuando la despoblación aparece como uno de los retos principales en España ante el que desde las distintas administraciones se dice que hay que atajar.