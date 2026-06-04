Asaja Córdoba advierte de los riesgos del calor durante la cosecha y pide extremar la prevención en el campo

Imagen promocional de la campaña de Asaja Córdoba ante el incremento del calor en el campo durante la campaña de cosecha. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido este jueves de "los riesgos del calor durante la campaña de cosecha" y ha pedido "extremar la prevención en el campo, teniendo en cuenta que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a un verano con temperaturas por encima de lo normal".

En este sentido y a través de una nota, Asaja ha señalado "la importancia de proteger la salud de agricultores, ganaderos y trabajadores del campo", dado que "la campaña de cosecha arranca marcada por un escenario climático especialmente exigente", pues "la Aemet prevé para los meses de junio, julio y agosto una gran probabilidad de que la temperatura media se sitúe en el tercio superior en toda España, es decir, por encima de los valores habituales para la época".

Esta previsión "afecta de forma directa al campo, donde miles de agricultores, ganaderos y trabajadores desarrollan su actividad al aire libre, muchas veces durante las horas de mayor exposición solar", lo que ha llevado a la patronal agraria a recordar que "el calor extremo es un riesgo laboral y sanitario que puede tener consecuencias graves si no se adoptan medidas preventivas", por lo que es necesario "planificar las tareas, adaptar los horarios y evitar, siempre que sea posible, los trabajos más pesados en las horas centrales del día".

El estrés térmico, según ha aclarado Asaja, "no depende únicamente de la temperatura ambiente", sino que "también influyen la humedad, la radiación solar, la velocidad del aire, la intensidad del esfuerzo físico, la duración de la jornada y la ropa de trabajo utilizada".

Entre las principales recomendaciones preventivas que hace Asaja figuran, "además de ajustar las jornadas laborales a las horas más frescas del día, beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed, evitar el consumo de cafeína o bebidas muy azucaradas, realizar descansos periódicos en zonas frescas o a la sombra, utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, y prestar especial atención a los síntomas de alarma", explicando que "confusión, desorientación, piel caliente y seca, pulso rápido, náuseas, dolor de cabeza intenso o pérdida de consciencia pueden ser señales de un golpe de calor".