Asaja Córdoba avisa de la caída de precios con los 33,6 millones de kilos de uva vendimiados este año, un 40% más

Reunión de la sectorial vitivinícola de Asaja Córdoba en en la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora, en Montilla. - Asaja

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha celebrado su sectorial vitivinícola en la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de la Aurora, en Montilla (Córdoba), con una amplia participación de representantes del sector, presidida por Juan Manuel Centella y en la que se ha hecho balance de la prácticamente concluida vendimia en el marco vitivinícola cordobés de Montilla-Moriles, de la evolución de los precios y de la situación del mercado, así como de "la falta de mano de obra y la pérdida de superficie de viñedo", destacando el hecho de que "la producción se sitúa en 33,6 millones de kilos de uva, entre un 15 y un 20% por encima de la media de los últimos diez años y un 40 % más que en la campaña anterior, especialmente afectada por el mildiu".

Según ha informado la patronal agraria en una nota, "la campaña se ha desarrollado libre de plagas, con un rendimiento medio de 8.300 kilos por hectárea y un aumento importante de la graduación de la uva. Sin embargo, esta recuperación productiva ha venido acompañada de un descenso de los precios, que han pasado de 90 céntimos por kilo de uva en la campaña anterior a 70 céntimos en la actual".

Uno de los asuntos que más preocupa al sector es "la escasez de mano de obra", pues "las dificultades para encontrar trabajadores han sido importantes durante la vendimia y podrían agravarse en la poda, al coincidir estas labores con la recogida de la aceituna", mientras que también se ha abordado "la continuidad del arranque de viñedo, cuya superficie actual se sitúa en 3.960 hectáreas. Esta pérdida de superficie constituye otro de los principales motivos de preocupación para el futuro del cultivo en la provincia".

En cuanto a la comercialización, los representantes del sector han analizado la tendencia a la baja del consumo de bebidas alcohólicas, en general, y del vino, en particular, "un contexto que añade dificultades al mercado vitivinícola", concluyendo la sectorial de Asaja Córdoba que "la recuperación de la cosecha convive con importantes desafíos, como la bajada de los precios de la uva, la falta de trabajadores, la reducción del viñedo y el descenso del consumo".