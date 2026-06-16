Asaja Córdoba destaca la labor de los agricultores y ganaderos en la lucha contra los incendios

Un rebaño de ovejas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha destacado este martes la labor de los agricultores, ganaderos y los titulares de explotaciones forestales y cinegéticas como "aliados en la lucha contra los incendios", por lo que ha señalado la importancia de la "colaboración conjunta con las administraciones", dado el "alto riesgo de incendio que va a estar presente todo el verano", a causa de "la gran cantidad de vegetación existente en el campo, consecuencia de la alta pluviometría registrada este año".

Así, según ha informado la organización agraria en una nota, "los pastizales y la vegetación arbórea y arbustiva se presentan con gran porte y en altas densidades, con el importante riesgo de incendio que tienen asociado. No se puede olvidar que se trata de material combustible, que, al secarse, supone un alto riesgo de incendio".

Sin embargo, "las explotaciones ganaderas y cinegéticas donde existe cabaña de ganado doméstico o especies de caza mayor se presentan pastoreadas, con los pastos más reducidos, y por ello, con un menor riesgo de incendio.

En este sentido, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha manifestado que "no se puede olvidar la importantísima labor que los profesionales del sector agrario, ganadero, cinegético y silvícola desempeñan a lo largo de todo el año para contribuir a que no ocurran grandes incendios cuando llega la época de peligro".

Con la llegada del periodo estival, "la vegetación se seca, y las especies arbóreas y arbustivas se presentan con unos niveles de humedad mínimos, que las predispone a arder con mayor virulencia", pero "el pastoreo llevado a cabo en las zonas ganaderas tradicionales de la provincia hace que en estas áreas no estén expuestas a grandes catástrofes, al estar los montes y las dehesas pastoreadas convirtiéndose en un magnífico cortafuegos natural y la carga de combustible vegetal susceptible de arder sea mínima".

Por otra parte, "los agricultores realizan importantes labores que contribuyen a lo mismo, con los laboreos, la limpieza de olivares o la realización de cortafuegos perimetrales en los rastrojos tras las siegas".

Del mismo modo, los titulares de explotaciones forestales y cinegéticas "contribuyen a la prevención de incendios con la labor realizada a lo largo de todo el año, limpiando los montes, eliminando materia vegetal a través de trabajos como desbroces, cortas de árboles para aclarar las masas, podas, etcétera".

Por todo ello, Asaja ha hecho un llamamiento a las administraciones responsables del mantenimiento de las carreteras, el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, respecto al mantenimiento y limpieza de cunetas y márgenes de las mismas, porque en un año como en el que nos encontramos, la altura y espesor de los pastos en las cunetas de las carreteras dispara el peligro de incendio forestal".

De igual modo, la organización agraria ha solicitado a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la limpieza de los montes públicos y montes consorciados, al encontrarse "en estado de abandono, con el consiguiente riesgo de incendio".