Asaja Córdoba pide cazar de forma "responsable" con la apertura de la veda el domingo y de la media veda el 22 de agosto

La tórtola sólo se podrá cazar durante cuatro días y en solo 197 cotos de los 1.500 que hay en la provincia de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha hecho este viernes un llamamiento a la "importancia de cazar de forma responsable y ordenada, de cara a velar por el mantenimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, cumpliendo con la normativa vigente y respetando los cupos establecidos" ante la apertura de la veda el próximo domingo para el conejo, que se podrá cazar hasta el 29 de noviembre, y de la media veda, entre el 22 de agosto y el 27 de septiembre, para la codorniz, palomas, córvidos y la tórtola, en este último caso, de forma más restringida.

En este sentido y a través de una nota, la patronal agraria ha precisado que los cupos establecidos para los cazadores en estos días y para estas especies determinan que se podrán cazar diez codornices por cazador y día, 15 palomas torcaces por cazador y día durante la media veda y 50 una vez comience el periodo general, tres conejos durante el periodo hábil de noviembre, cuatro perdices rojas con reclamo por cazador y día, o 25 zorzales por cazador y día.

En cuanto a los cotos de la provincia donde se podrá cazar, aquellos que hayan realizado los trámites necesarios durante la primavera están incluidos en un listado de cotos con cupo asignado, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Estos cotos, deberán hacer uso del precinto digital.

Ello implica que, a través de una aplicación móvil, los cazadores deberán anotar sus capturas en tiempo real, desde el propio acotado, y sin exceder los cupos autorizados. Al mismo tiempo, los titulares de cotos, o personas en los que éstos hubiesen delegado la gestión, deberán hacer un seguimiento meticuloso de los cazadores habilitados en el coto y el ritmo al que se van logrando las capturas, a través de un panel de control previsto para ello.

En cuanto a la caza de la tórtola en la provincia, solo se podrá llevar a cabo durante cuatro días concretos (22, 23, 29 y 30 de agosto), lo que, según ha señalado Asaja, ha supuesto que, de los 1.500 cotos de caza que hay aproximadamente en la provincia cordobesa, solo 197 disponen de cupo para cazar la especie, después de realizar actuaciones de mejora de hábitats dirigidas a la tórtola, realizar distintos trámites administrativos y memorias técnicas, entre otros trámites.

Por su parte, para Asaja la implantación del precinto digital "sigue generando gran controversia y muchas quejas en el sector, al entender, gran parte del mismo que se genera burocracia y se artificializa la caza, la cual debe ser entendida y practicada como lo que es, una actividad natural desarrollada al aire libre y que ya está suficientemente regulada".

Por otra parte, las tres especies de palomas que se pueden cazar son la paloma torcaz, la paloma zurita y la paloma bravía. Se trata de "un periodo de caza de mucho interés para el sector, que generará gran actividad en las zonas rurales, y que será la antesala del periodo general de caza, que irá del 11 de octubre al 3 de enero. En este periodo general, se podrán cazar otras especies, como la perdiz roja, la liebre y el resto de las especies de caza menor, excluida la tórtola común".

CAZA MAYOR

Por su parte, la caza mayor, y con ello las monterías, se podrá practicar desde el 17 de octubre al 14 de febrero. Pero los aguardos nocturnos de jabalí han tenido comienzo mucho antes, en concreto, desde el 3 de junio, fecha en la que entró en vigor la actual declaración de emergencia cinegética para el jabalí, la cual "se ha declarado, otro año más, por los daños que habitualmente causa el jabalí", para cuya caza "se considera toda la provincia en emergencia".

Por último, Asaja Córdoba ha señalado la "importancia de cazar de forma responsable y ordenada, de cara a velar por el mantenimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, cumpliendo con la normativa vigente y respetando los cupos establecidos para los cazadores en estos días".