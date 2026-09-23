Asaja Córdoba pide a la Junta que posponga la presentación del aforo de la campaña oleícola 26/27

Archivo - Un olivar cordobés. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de la Junta de Andalucía "que posponga la presentación del aforo de la campaña oleícola 26/27, por la falta de lluvias que venimos padeciendo y por las elevadas temperaturas a las que se está enfrentando el olivo en estas semanas".

Según ha informado la patronal agraria en una nota, "la Consejería de Agricultura tiene agendada la presentación del aforo para el próximo 29 de septiembre, con datos recogidos en campo previamente" y, a juicio de la organización agraria, "la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas anunciadas esta semana por Aemet serán, sin duda, cruciales para la lipogénesis, que es la fase en la que el olivo produce el aceite".

Por esa razón, para que no haya que "rectificar el aforo con posterioridad", ha solicitado "que se posponga la fecha de presentación, porque los datos que reflejarán fueron recogidos semanas atrás y no tiene nada que ver con la situación crítica actual".

La realidad es que "las aceitunas que tenía el árbol hace semanas ahora están en fase crítica, arrugadas y esperando que llueva y bajen las temperaturas". Asaja Córdoba afirma que "la sensibilidad de los precios a los datos del aforo pone en peligro la rentabilidad del olivarero", por lo que considera que "hay que ser muy cautos y fieles a la realidad a la hora de dar cifras, porque podría causar perdidas al eslabón más débil, el agricultor".