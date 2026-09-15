Asaja Córdoba rechaza que la futura PAC pretenda dejar sin ayudas a los agricultores jubilados

Archivo - El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha reclamado este martes que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 "no excluya de las ayudas a los agricultores por el mero hecho de haber alcanzado la edad de jubilación" y considera que esta posibilidad, que ya figura en la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC, "debe ser retirada" durante la negociación que ahora se desarrolla en las instituciones comunitarias.

Según ha informado Asaja en una nota, la propuesta de Bruselas plantea "una nueva orientación de las ayudas a la renta, con el objetivo de dirigirlas prioritariamente hacia quienes tienen la agricultura como principal fuente de ingresos, y establece que, a más tardar, en 2032, los jubilados dejarían de ser elegibles para este tipo de apoyo". La medida forma parte de la propuesta de la Comisión para la PAC posterior a 2027, que actualmente se encuentra en proceso de negociación.

Para Adell, "no es aceptable que se pretenda utilizar la edad como criterio automático para retirar las ayudas a agricultores que continúan vinculados a sus explotaciones y a la actividad agraria". La organización agraria considera "especialmente preocupante" esta propuesta si se tiene en cuenta la estructura de edad del sector.

Según los datos manejados por el Ministerio de Agricultura, 272.240 perceptores de ayudas de la PAC tienen más de 65 años, sobre un total de 665.366 personas físicas con información válida, lo que representa aproximadamente el 41% del conjunto. Es decir, más de cuatro de cada diez perceptores personas físicas de las ayudas de la PAC tienen más de 65 años, han señalado desde Asaja.

"Bruselas no puede diseñar la futura PAC de espaldas a la realidad del campo europeo. Si más de cuatro de cada diez perceptores de la PAC tienen más de 65 años, excluir a los jubilados supondría dejar fuera a una parte muy importante de quienes actualmente reciben estas ayudas", ha afirmado Adell.

La organización agraria ha subrayado, igualmente, que tener más de 65 años no significa necesariamente haber abandonado la actividad agraria. En muchas explotaciones familiares, el agricultor "continúa participando en la gestión y el mantenimiento de la explotación, mientras que el relevo generacional se produce de manera progresiva y no mediante un simple cambio de titularidad en una fecha determinada".

Asaja Córdoba considera que el debate sobre la renovación generacional del campo es necesario, pero no puede plantearse a costa de penalizar a los agricultores de mayor edad. "Estamos totalmente a favor de facilitar la incorporación de jóvenes y de favorecer el relevo generacional, pero una cosa es incentivar que los jóvenes se incorporen y otra muy distinta es retirar de forma automática las ayudas a quienes han trabajado durante décadas en el campo y siguen manteniendo una explotación", ha sostenido Adell.

Para Asaja Córdoba, la futura PAC debe distinguir entre la necesidad de impulsar el relevo generacional y la realidad de miles de explotaciones familiares que siguen activas, evitando medidas que puedan poner en riesgo su viabilidad económica. La organización reclama por ello al Gobierno de España y a los representantes españoles en las instituciones europeas que defiendan durante la negociación de la PAC 2028-2034 que "ningún agricultor sea excluido de las ayudas exclusivamente por haber alcanzado la edad de jubilación".

DIGITALIZACIÓN Y BUROCRACIA

En este contexto, Asaja Córdoba ha vuelto a mostrar también su rechazo al cuaderno de campo digital y a la creciente carga de obligaciones administrativas y tecnológicas que se está trasladando a los agricultores. Tal y como solicitó Asaja Córdoba en su día y que coincidía con los criterios de la Consejería de Agricultura, "cualquier formato legible por máquina, o lo que es lo mismo, cualquier tipo de archivo que pueda subirse digitalmente a cualquier registro electrónico de la Junta de Andalucía, debería bastar para aportar el cuaderno de explotación si fuese solicitado".

La organización considera "especialmente contradictorio que, mientras Bruselas plantea excluir progresivamente a los agricultores jubilados de las ayudas, se sigan incorporando nuevas obligaciones digitales a un sector en el que los mayores de 65 años representan una parte tan significativa de los perceptores de la PAC".

"No se puede pedir al agricultor de más edad que afronte cada vez más trámites digitales y, al mismo tiempo, plantear que por su edad deje de tener derecho a las ayudas. La PAC debe adaptarse a la realidad de los agricultores y no al revés", han señalado desde Asaja Córdoba.

La organización ha reclamado que la digitalización sea "una herramienta para facilitar el trabajo y reducir burocracia, y no una nueva obligación que genere costes, dificultades y dependencia de terceros, especialmente para los agricultores de mayor edad".

Igualmente, Asaja Córdoba ha insistido en que la futura PAC debe garantizar rentas, actividad agraria y relevo generacional sin dejar atrás a ninguna generación de agricultores, y considera que la negociación que ahora se desarrolla en Bruselas debe servir para corregir la propuesta de exclusión de los jubilados.

"La agricultura europea necesita jóvenes, pero también necesita reconocer y proteger a quienes han mantenido vivo el campo durante toda su vida. No se puede construir el relevo generacional expulsando de la PAC a una parte esencial de los agricultores actuales", ha apostillado Adell.