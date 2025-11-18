Asaja-A demanda un fondo estable en el Presupuesto para atender las crisis y evitar así "soluciones improvisadas"

Archivo - El director general de Asaja Andalucía, Félix García de Leyaristy, a la derecha de la imagen. Imagen de archivo. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía ha planteado a la Junta de Andalucía tras analizar el proyecto de Presupuestos para 2026 cinco reclamaciones para garantizar "la eficacia y la equidad" del gasto público en materia agraria, ganadera y forestal, además de la creación de un fondo permanente de crisis con fondos propios de la Junta que evite "soluciones improvisadas".

Además, según una nota de Asaja, "se necesita una mayor simplificación administrativa real y efectiva", puesto que pese a los avances, "la burocracia sigue siendo claramente insufrible para miles de explotaciones". El análisis se ha centrado en las partidas destinadas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural y a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, por ser ambas "decisivas" para el sector agrario, ganadero y forestal andaluz.

Asaja-A ha reconocido el "esfuerzo" realizado en materia de inversión agraria, especialmente en agua, modernización y apoyo a los jóvenes, pero ha insistido en que el Presupuesto 2026 "debe acompañarse de agilidad administrativa, estabilidad en las ayudas y una estructura financiera permanente que permita afrontar las crisis cada vez más frecuentes y severas".

En este sentido, el director general de Asaja-A, Félix García de Leyaristy, que ha comparecido este martes ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos, ha puesto de manifiesto que "las plagas y enfermedades ya no son episodios puntuales, se repiten cada año y comprometen la continuidad de muchas explotaciones"; por lo que ha instado al Gobierno andaluz a contar con "un fondo estable y dotado, no soluciones improvisadas".

Asimismo, la organización agraria ha valorado que la Consejería de Agricultura "vuelva a ser, un año más, la que mayor esfuerzo inversor concentra en el conjunto del presupuesto andaluz". Para 2026 gestionará 1.915,9 millones de euros, un 1% más que en 2025, y 1.519 millones corresponden exclusivamente a inversiones, lo que supone el 23,7% del total inversor de la Junta.

"El hecho de que casi uno de cada cuatro euros de inversión de la Junta recaiga en Agricultura demuestra el peso real del sector en Andalucía y la prioridad que representa para el Gobierno autonómico", ha destacado Asaja-A. Dentro de estas inversiones, las políticas de agua --clave para la viabilidad de miles de explotaciones-- han vuelto a ser las "más relevantes", con 801 millones de euros, de los cuales 655 millones corresponden a actuaciones directas en materia hídrica y 136 millones a modernización de regadíos y aguas regeneradas.

Por otro lado, Asaja-A ha subrayado la importancia del "refuerzo" presupuestario de líneas estratégicas como la ayuda a jóvenes agricultores (con 97,5 millones y 2.166 nuevas incorporaciones previstas), la modernización de explotaciones (con 30,2 millones), la sanidad animal (con 24,9 millones) y los seguros agrarios (con 16,6 millones). Además, Asaja ha realizado "una vez más" una reivindicación "histórica" relacionada con la industria agroalimentaria (con 129 millones), incluyendo más de cuatro millones para apoyo a la promoción exterior del sector.

Además, la organización ha indicado que en 2026 se prevén 22,5 millones en ayudas excepcionales por daños en viñedo, olivar, pimiento y ganadería ovina y caprina, pero ha advertido que "estas ayudas ya no pueden seguir concibiéndose como excepcionales".

Frente al avance de Agricultura, Asaja ha mostrado su preocupación por la caída del 18,5% en los fondos disponibles para la Consejería de Sostenibilidad respecto a 2025, tras agotarse el marco financiero anterior. El recorte ha afectado especialmente al Programa 4.4.E de Gestión Forestal y Biodiversidad, que pierde 39% de su financiación, quedándose en "apenas 33,4 millones" para la gestión sostenible de los montes, la prevención de incendios y la lucha contra plagas forestales.

En este sentido, Felix García de Leyaristy ha advertido que esta reducción ha coincidido con un contexto de "incremento histórico de incendios, plagas y enfermedades en montes públicos y privados" y ha insistido en que "sin inversiones estables en tratamientos selvícolas preventivos, el deterioro del medio forestal será cada vez más grave y más costoso de revertir".

Asimismo, la organización ha reclamado que el aumento de fondos en Prevención y Calidad Ambiental (+15%) se traduzca en una agilización de los procedimientos administrativos, especialmente en autorizaciones ambientales unificadas y evaluaciones ambientales, "cuya lentitud genera bloqueo e inseguridad jurídica". Además de la ejecución "ágil y completa" de los fondos, especialmente en desarrollo rural y agroindustria. " Una ejecución tardía o incompleta compromete inversiones vitales", han indicado desde Asaja.

Por último, la organización ha apuntado que junto a esto es necesaria una "fiscalidad más competitiva", para mantener la capacidad de inversión del sector; y una mejor coordinación entre consejerías y organizaciones agrarias, "imprescindible en materias transversales como agua, biodiversidad y sanidad vegetal".