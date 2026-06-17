Asaja Granada celebra el 22 de junio su Asamblea General y comienza los actos de su 50 aniversario

Asaja Granada celebra el próximo 22 de junio su asamblea general y da el pistoletazo de salida a los actos de su 50 aniversario. - ASAJA GRANADA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, Asaja Granada, tiene previsto celebrar el próximo 22 de junio una jornada institucional y técnica en el Carmen de los Mártires que combinará la celebración de su Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria con distintas sesiones de interés para agricultores y ganaderos y que supondrá, además, el pistoletazo de salida de los actos conmemorativos de su 50 aniversario.

Según han dado a conocer en una nota informativa, la jornada comenzará a las 11,00 horas con el desarrollo de ambas asambleas en las que se abordarán asuntos previstos en el orden del día relacionados con la gestión y actividades.

A continuación, alrededor de las 11,45 horas se presentará la Oficina Acelera Pyme de Asaja Granada, una iniciativa destinada a impulsar la transformación digital de autónomos, pymes y explotaciones agrarias mediante acciones de asesoramiento, información y acompañamiento en materia tecnológica, en la que se viene trabajando desde el 20 de enero de 2026.

Ya sobre el mediodía, los asistentes podrán participar en una breve sesión informativa dedicada a la tributación en el IRPF de las ayudas concedidas por los daños ocasionados por las borrascas, especialmente tras las dudas generadas por el Gobierno en torno al tratamiento fiscal de las ayudas autonómicas, con el objetivo de aclarar sus principales aspectos prácticos.

El acto principal, a partir de las 12,15 horas, será la efeméride del 50 aniversario con el que se pretende poner en valor cinco décadas de defensa de los intereses de agricultores y ganaderos de la provincia y donde se desvelarán los logotipos conmemorativos y se darán a conocer los eventos previstos entre septiembre hasta junio del próximo año.

Se hará una breve retrospectiva histórica de la organización desde la fundación en 1977 de las entidades precursoras -Asaga y Jóvenes Agricultores-, su posterior fusión en 1989 como Asaja Granada y su evolución hasta la actualidad. Asimismo, se presentará la nueva página web y la renovada estrategia de comunicación, que incluye la apertura de perfiles en redes sociales.

La clausura, sobre las 12,45 horas, correrá a cargo del presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, que dará una conferencia sobre 'Pesente y futuro de la agricultura y la PAC' en la que analizará algunos de los principales desafíos que afronta el sector agrario en el actual contexto económico y normativo.