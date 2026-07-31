Asaja Granada reclama al Gobierno el "desbloqueo" del puente sobre el Genil

Mediciones vado. - ASAJA GRANADA

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada ha señalado que el proyecto para construir un nuevo puente sobre el río Genil que sustituya al antiguo vado de Purchil, demolido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el pasado verano, ya está redactado "y no existe ninguna excusa para seguir retrasando una solución a un problema que afecta a diario a los agricultores de la Vega obligados a realizar rodeos de siete kilómetros con sus tractores por carretera convencional y autovía para salvar el cauce y acceder a las fincas".

Tras la reunión mantenida el pasado 20 de mayo entre el secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino, el presidente de la Acequia Tarramonta, Fernando Ros, la alcaldesa de Vegas del Genil, María del Carmen Ros, y el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, la institución provincial se comprometió a elaborar el proyecto técnico y "cumplió su compromiso de forma inmediata", según señala la organización agraria.

Apenas cinco días después, los técnicos de la Diputación ya se encontraban sobre el terreno realizando las mediciones necesarias y, a finales de junio, el proyecto estaba completamente terminado. En ese momento fue cuando se solicitó la reunión con la Subdelegación del Gobierno para presentar el documento y coordinar los siguientes pasos con las administraciones implicadas.

Sin embargo, "esa reunión sigue sin tener fecha pese a las reiteradas peticiones", advierten desde Asaja, recalcando que "el puente ya no es un proyecto pendiente de definir, sino un proyecto completamente redactado y preparado para iniciar su tramitación".

Recalcan que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competente sobre el cauce del río, debe asumir el peso de la ejecución de la obra, aunque lamentan que "ni se ha pronunciado, mientras que los ayuntamientos de Vegas del Genil tendrán que facilitar el desarrollo del proyecto en la medida de sus posibilidades y ya han mostrado su disposición a hacerlo".

"La única pieza que falta es la voluntad del subdelegado del Gobierno de sentarse a coordinar el inicio del proyecto con quienes desde el primer momento han promovido una solución viable y han trabajado para hacerla posible", agregan.

En caso de que esa reunión no se produzca antes del mes de septiembre, Asaja anuncia que los agricultores iniciarán movilizaciones. Como primera medida, circularán con sus tractores entre las 7,30 y las 9,00 horas por el itinerario que ahora se ven obligados a recorrer tras la desaparición del vado, desde Vegas del Genil, pasando por La Inmaculada y Bobadilla hasta enlazar con la A-92, "con el objetivo de mostrar al Gobierno el problema real que ha generado la falta de un paso sobre el Genil y las consecuencias que soportan cada día".