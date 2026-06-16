Asaja Jaén apunta a que con el nivel actual de precios, "el olivar antiguo no tendrá viabilidad ninguna"

Archivo - Paisaje de olivar/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Jaén ha apuntado que con el nivel actual de precios "el olivar antiguo no tendrá viabilidad ninguna" en la provincia de Jaén. Así lo manifestado el portavoz de esta organización agraria, Luis Carlos Valero, tras analizar la bajada en las salidas y en los precios registrada el pasado mes de mayo, según los datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

"Este año, posiblemente con la catalización de una bajada en las salidas, es donde se va a ver más la deficiencia que tiene el olivar histórico, el de difícil mecanización y el que no se ha mecanizado, frente a las nuevas plantaciones que a nivel internacional se están 'extensificando' en todo el mundo", ha dicho Valero en su análisis del momento actual.

A ello le ha añadido que en la última reforma de la PAC, a través de la convergencia, en el año 2029 en nivel para todas las hectáreas de la zona 14 será de 369 euros y la zona 13 --Condado, Segura y Cazorla--, de 260,03 lo que "hará inviable este cultivo, máxime teniendo en cuenta el incremento de costes de producción de este último año".

"Si este ritmo de salidas se mantiene en los próximos meses, teniendo en cuenta que agosto suele ser inhábil, nos encontraríamos con un enlace superior al de la pasada campaña, a pesar de tener una producción menor en 121.000 toneladas", ha dicho el portavoz de Asaja, que ha incidido en que "muchos auguraron una subida de precios que no se ha correspondido con la realidad del mercado".

En opinión de Valero, "al no usarse datos a nivel internacional, se comete el mismo error año tras año en nuestra provincia por malos asesoramientos y por esconder una realidad tangible, que es el aumento de la producción fuera de Europa".

Según Asaja, el ignorar estos datos lleva a "un error manifiesto y a que cada nueva campaña los enlaces mundiales se queden en nuestra provincia, donde se encuentra el olivar histórico menos competitivo". Si a ello se le suma "el daño reputacional" que las críticas de Trump a los gobiernos y productos españoles, todo puede desembocar en "un panorama desolador" que llevaría a "una situación aún más catastrófica de precios".

En mayo las salidas han sido de 90.161 toneladas --sin contar con las importaciones--, y la media de este año se cifra en 100.996 al mes, de tal manera que a esta fecha "hay 18.833 toneladas vendidas menos que el año pasado por estas mismas fechas".

De continuar con esta tendencia, haciendo Asaja una media extrapolada, el enlace sería "muy superior al del año pasado". Según estos mismos datos, la producción acumulada se cifra ya en 1.297.907 toneladas, mientras que las existencias totales son 774.987, de las que 506.972 se encuentran en almazaras; 261.498 en envasadores y 6.517 en el Patrimonio Comunal Olivarero.

"O incrementamos la competitividad de nuestros olivares o sencillamente, poco a poco, el mercado del aceite de oliva mundial nos dejará siempre para los últimos y estaremos condenados a mantener los stocks mundiales, si no a vender a pérdidas", ha dicho Valero, que ha defendido que "el mercado es inexorable y siempre se regula dejando cadáveres".

Por todo ello, ha concluido que el olivar antiguo "no se va a salvar de las leyes del mercado" por lo que si se no actúa a tiempo, "grandes, medianos y chicos sufrirán las consecuencias de la falta de rentabilidad", al tiempo que ha defendido que "quien mejor oferta es el que vende antes".