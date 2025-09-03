Asaja-A pide a la Junta mejoras para conseguir "un trato igualitario" con la nueva Ley sobre Producción Ecológica

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Asaja Andalucía ha valorado este miércoles la redacción del Proyecto de Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas, defendiendo que esta ley constituye "una oportunidad única para poner fin al olvido al que había quedado relegada la producción integrada en todas las normas anteriores". Sin embargo, ha exigido a la Consejería de Agricultura que introduzca algunas mejoras para "potenciar y promocionar este modelo de éxito" y que defienda, a su vez, un "trato igualitario" para la producción integrada.

Según ha informado la entidad agraria en una nota, "mientras el debate sobre la sostenibilidad de la agricultura europea crece, Andalucía ya tiene una respuesta con nombre propio", y es la producción integrada. En este sentido, ha señalado que casi el 20% de la superficie agraria útil de Andalucía se cultiva ya siguiendo este modelo, que es el más empleado por los productores andaluces de arroz y algodón, y está también fuertemente implantado en el sector del olivar. En concreto la superficie bajo esta certificación de calidad en Andalucía es de 524.230 hectáreas con 53.000 productores, existiendo 25 reglamentos específicos.

A su juicio, este modelo agrario, que combina técnicas convencionales con criterios ambientales, "ha ganado terreno de forma constante", especialmente en "sectores clave" como los ya reseñados, donde se ha convertido en sinónimo de "calidad, rentabilidad y respeto al entorno". Por ello, ha destacado que Andalucía es líder "indiscutible" en producción integrada en España.

La Consejería de Agricultura, en respuesta a las demandas de Asaja y de los más de 50.000 agricultores andaluces acogidos al sistema de producción integrada, ha dado amparo a este modelo, que ha sido recogido en el proyecto de Ley que llega ahora al Parlamento.

ASPECTOS A MEJORAR

No obstante, el director general de Asaja-A, Félix García de Leyaristy, ha expuesto este miércoles en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura que, respecto a esta ley, "se aprecia aún cierto desequilibrio en la estructura del proyecto, en el que se dedican once artículos y dos disposiciones transitorias específicas a la producción ecológica y tan sólo cuatro artículos a otras producciones agrarias y pesqueras certificadas". "Igualmente se echa en falta que las medidas de promoción y fomento del consumo se dirijan a ambos modelos de agricultura: producción ecológica y producción integrada", ha indicado.

A juicio de la entidad agraria, "estos dos, junto a otros aspectos, deben mejorarse ahora, en la tramitación parlamentaria, para lograr que el respaldo a la producción integrada sea pleno y real". Por ello, el director general de Asaja-A se ha dirigido a todos los grupos políticos para que en la fase de enmiendas atiendan estas cuestiones.

Según ha señalado García de Leyaristy en su comparecencia, "sólo así, Andalucía demostrará, una vez más, que es posible producir más y mejor cuidando lo que más importa: el campo, el producto y las personas? De lo contrario, el respaldo a la producción integrada será meramente testimonial".

Por último, la organización ha apuntado que, en un momento en que la agricultura europea se enfrenta a "desafíos sin precedentes" --desde la presión climática hasta las demandas del Pacto Verde Europeo--, "la producción integrada ofrece una vía realista y eficaz para una agricultura rentable y respetuosa con su entorno y se consolida como un modelo agrícola de futuro, capaz de garantizar alimentos seguros, reducir el impacto ambiental y mejorar la competitividad del sector".