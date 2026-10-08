Asaja presentará la próxima semana denuncias por precios bajo costes y posibles irregularidades en la aceituna de mesa

Archivo - Aceituna en imagen de archivo. - DOP TOLEDO - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general técnico de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, ha anunciado que la organización agraria presentará en los próximos días denuncias ante las administraciones autonómica y central por operaciones comerciales en el sector de la aceituna de mesa que podrían incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y las normativas de competencia y etiquetado, en una campaña que ha calificado de "catastrófica y ruinosa" para los productores.

En declaraciones a Europa Press, Martín ha explicado que los servicios técnicos y jurídicos de la organización están recopilando información sobre ofertas de compra por debajo de los costes de producción, una posible fijación coordinada de precios en distintos puntos de la provincia y presuntas irregularidades en la identificación del origen y la variedad de aceitunas importadas.

El representante de Asaja Sevilla ha señalado tres factores que están marcando la campaña: el calor extremo y la ausencia de lluvias, las exigencias de calibre de los compradores y unos precios que, según ha advertido, en determinados casos no permiten cubrir siquiera los gastos de recolección.

Sobre las condiciones metereológicas, ha explicado que las altas temperaturas de septiembre, un mes "fundamental" para la recogida de las variedades gordal y manzanilla, han provocado el arrugado de la aceituna y una reducción de su calibre y de las posibilidades de destinarla al verdeo.

Así, ha señalado que el pasado 16 de septiembre la organización estimaba una reducción de alrededor del 30% respecto a las previsiones de los aforos para verdeo, aunque teme que esa caída sea finalmente mayor. A ello se suma, según ha indicado, la presión para entregar aceitunas de tamaños grandes que resultan difíciles de alcanzar en las condiciones de esta campaña.

Martín ha situado los costes de producción y recolección del olivar tradicional con recogida mediante ordeño en una horquilla aproximada de entre 0,93 y 1,23 euros por kilo, unas cantidades que, según ha sostenido, están "muy lejos" de los precios ofrecidos desde el inicio de la campaña.

Como ejemplo, ha señalado que la aceituna clasificada como "perdigón" por su pequeño tamaño se está pagando en muchos casos a 0,40 euros por kilo, mientras que los costes de recolección rondan los 0,50 euros. "No permiten ni cubrir los costes de recolección", ha lamentado.

El responsable agrario ha añadido que destinar la gordal y la manzanilla a la producción de aceite tampoco constituye una alternativa viable para muchos agricultores debido al bajo rendimiento graso , que dificulta cubrir los gastos de molienda.

En este contexto, ha afirmado que hay productores que han paralizado la recogida porque no encuentran compradores que admitan su aceituna o porque las condiciones económicas hacen inviable continuar. "El agricultor se está frenando porque primero no sabe dónde llevar gran parte de su aceituna", ha manifestado, al tiempo que ha descrito la "ansiedad" que esta situación genera entre los productores.

No obstante, ha considerado "prematuro" ofrecer una estimación global de las pérdidas en Sevilla o Andalucía, dado que la campaña sigue en marcha y la recogida de hojiblanca se encuentra en su inicio.

POSIBLE FIJACIÓN COORDINADA DE PRECIOS Y FRAUDE EN EL ETIQUETADO

Respecto a las denuncias que prepara Asaja, Martín ha señalado que la organización está examinando ofertas por debajo de los costes de producción en variedades como la gordal y la manzanilla, así como la coincidencia de precios en puestos de compra de distintos puntos de la provincia, también para la hojiblanca.

Según ha explicado, esa "unanimidad" induce a la organización a sospechar que puede existir una actuación coordinada, por lo que trasladará la información a las autoridades autonómicas de competencia.

Asimismo, ha indicado que Asaja pondrá el foco en posibles irregularidades en el etiquetado de aceitunas procedentes de otros países que, según sus sospechas, podrían comercializarse con una identificación de variedad u origen que no corresponde al contenido del envase. "Habría que poner el origen y la variedad de manera muy clara, en cualquier envase", ha reclamado.

Martín ha defendido los acuerdos comerciales, aunque ha exigido "equilibrio e igualdad de condiciones para competir", al considerar que los productores europeos afrontan exigencias de seguridad alimentaria, trazabilidad y condiciones sociolaborales que no se aplican de igual forma en terceros países.

El secretario general técnico de Asaja Sevilla ha precisado que la organización no tiene previstas, por el momento, movilizaciones ni sumarse a la manifestación convocada por la Unión Extremadura para el 20 de octubre en Mérida, al encontrarse los agricultores en plena campaña.

La actuación inmediata se centrará en las denuncias, que la organización hará públicas cuando concluya la recopilación de información, con el objetivo de "intentar cambiar esta tendencia".

Por último, Martín ha pedido a la industria "altura de miras" y ha advertido de que la repetición de una campaña de estas características podría provocar la destrucción de parte del sector productor. "Estas partidas no se ganan en una sola campaña", ha señalado, antes de reclamar que se preserve una actividad que "sostiene mucho territorio" en la provincia.