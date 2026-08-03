Asaja tiende la mano a los nuevos delegados de Agricultura y Sostenibilidad para trabajar por el campo cordobés

Archivo - El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, en una imagen de archivo. - ASAJA - Archivo

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha trasladado este lunes su "más sincera felicitación" a la nueva delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba; Raquel López, también al nuevo delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en la provincia, Daniel García-Ibarrola, y al anterior delegado de Agricultura y ahora nuevo director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), Francisco Acosta, a los que ha tendido "la mano para trabajar conjuntamente por el campo cordobés".

En este sentido y a través de una nota, Fernando Adell les ha deseado "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de responsabilidad al frente de áreas fundamentales para el desarrollo del sector agrario andaluz y, especialmente, de la provincia de Córdoba".

A este respecto, ha subrayado que "el campo cordobés afronta importantes desafíos, desde la rentabilidad de las explotaciones, hasta la gestión del agua, la simplificación administrativa, la sanidad vegetal y animal o la conservación del medio natural, cuestiones que requieren una interlocución constante y un trabajo coordinado entre la Administración y las organizaciones profesionales agrarias".

Por ello, Adell ha reiterado la "plena disposición de Asaja Córdoba para colaborar con los nuevos responsables" de la Junta de Andalucía, "desde la lealtad institucional, el diálogo y el conocimiento de la realidad del campo", con el objetivo de "impulsar medidas que mejoren la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas y contribuyan al desarrollo económico y social del medio rural cordobés".

Además, Fernando Adell ha querido resaltar el nombramiento de Francisco Acosta como director gerente de la Agapa, una designación que, a su juicio, "supone el reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años al frente de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba".

Así, para el presidente de la patronal agraria, Francisco Acosta "ha demostrado un profundo conocimiento de la realidad del campo cordobés, manteniendo una interlocución cercana y constante con el sector agrario y mostrando siempre disposición para abordar los problemas de agricultores y ganaderos", expresando Adell su confianza en que" esa experiencia y capacidad de gestión contribuirán a reforzar la importante labor que desarrolla la Agapa en apoyo al sector agroalimentario andaluz".

En este punto, Adell ha expresado a los citados responsables de la Junta que en Asaja Córdoba encontrarán "siempre la mano tendida de quienes trabajamos cada día por defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Estamos convencidos de que el diálogo y la colaboración institucional son la mejor vía para afrontar los retos presentes y futuros del sector agrario".

Por último, Adell ha deseado a Raquel López, Daniel García-Ibarrola y Francisco Acosta "una etapa de éxitos al servicio de Andalucía", y ha dicho confiar en "mantener una relación fluida y constructiva, que redunde en beneficio del conjunto del sector agrario y ganadero de la provincia de Córdoba".