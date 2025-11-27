La Asamblea de Interinas de Andalucía reivindica "una vez más" condiciones dignas y de calidad en educación pública

Imagen de archivo. Alumnos en una clase. - JUNTA DE EXTREMADURA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía ha reivindicado este jueves "una vez más" condiciones "dignas y de calidad" para la educación pública. Virginia González, una de las miembros de esta Asamblea, ha asegurado que "está habiendo un claro adelgazamiento del sistema en beneficio de la privada en los últimos años".

En declaraciones a los medios con motivo de la protesta --a la que ha asistido medio centenar de personas-- a las puertas del Parlamento andaluz donde se celebra el Debate del Estado de la Comunidad, González ha informado de que son trabajadoras "principalmente en fraude de ley, desde que hace 25 años España no cumple con la normativa europea".

Entre las mejoras solicitadas se encuentran la estabilización del personal; la "fijeza que por ley les corresponde"; la bajada de ratios; recursos "suficientes" para los alumnos de necesidades educativas especiales; el fin de los conciertos y "condiciones dignas y de calidad para la educación pública".

Por otro lado, González ha subrayado que este tema se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y que "el Gobierno andaluz se está absteniendo". "El año pasado decía la consejera --ha recordado-- que cuando se lo diga un juez, entonces reaccionaría o movería fichas".

En este sentido, González ha asegurado que "los jueces se lo han dicho ya por más de tres sentencias en los últimos años y lo que queremos es que legislen de una vez". "No es cierto que no se pueda hacer nada a nivel autonómico. Sabemos que se puede y que se ha hecho cuando ha interesado", ha destacado. Además, "no se puede seguir tomando la línea que ellos han seguido hasta ahora de estabilizar plazas en lugar de personas, que es lo que también se está pidiendo desde Europa", ha concluido González.