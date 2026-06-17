La Asociación de Almazaras Industriales de Córdoba elige por unanimidad a María del Carmen Ortíz como nueva presidenta

La nueva presidenta de Acora, María del Carmen Cano. - ACORA

CÓRDOBA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la Asociación de Almazaras Industriales de Córdoba (Acora) ha proclamado, por unanimidad, la candidatura encabezada por María del Carmen Cano para dirigir Acora, sustituyendo Cano en la Presidencia de Acora a Belén Luque, que ha estado al frente de la asociación durante ocho años.

Según ha informado Acora en una nota, le nueva presidenta de la Asociación ha presentado al resto de miembros de la junta directiva, formada por los representantes de las almazaras Hermanos Pulido Varo, Luque Ecológico, Molino Las Tinajas, Marín Serrano El Lagar, Luis del Pino, Aceites Fuencubierta, Cortijo de Suerte Alta, y Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas, para que fueran ratificados por la Asamblea.

María del Carmen Cano, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y madre de dos hijos, en 2015 se incorporó a la empresa familiar Antonio Cano e Hijos, del municipio cordobés de Luque, con el cargo de gerente, desempeñando su principal función en la compra venta de aceites de oliva.

En su primera intervención ha agradecido a la presidenta saliente sus ocho años de dedicación y ha manifestado su intención de defender los intereses de las almazaras asociadas de la mejor forma posible, animando a los asistentes a participar activamente en la gestión de Acora, comunicando cualquier propuesta o problema que se puedan plantear en un futuro.

Además, ha anunciado su intención de "trabajar para conseguir una aplicación de la norma en la que prime el sentido común y mayor adaptación a la realidad de las almazaras" y, finalmente, se ha puesto a disposición de los asistentes para ayudarles "en cualquiera de los múltiples frentes que mantienen abiertos las almazaras industriales".