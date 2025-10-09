La asociación de arte La Escombrera presenta su primera exposición en Granada en el marco de Lateral Abierto 2025

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de arte La Escombrera abre su primera exposición, 'Fósiles, escombros y otras ruinas', en un espacio ubicado en la Chana, que se incluye en el marco de las propuestas de Lateral Abierto 2025, un ciclo cultural con el que abren sus puertas galerías y estudios de artista en Granada. Es este viernes a las 19,30 horas para poder visitarse hasta el martes 14 de octubre inclusive.

La Escombrera ha indicado en una nota de prensa que propone una exposición pluridisciplinar y colectiva donde presenta a sus cinco integrantes: Julia Bolívar, Lola González, Marta Lara, Ramón Serrano y Devon Villegas. La muestra ha sido comisariada por Jose Sanco y tiene como temática "construir a partir de la ruina". El horario de visitas será de 10,00 a 13,30 horas y de 16,00 a 21,00 horas.

Los cinco artistas han interpretado la propuesta y la han llevado a cabo con sus diferentes lenguajes artísticos y visiones personales. Julia Bolívar es una artista gráfica que parte del relato familiar para, a través de la fotografía y los juegos de transparencia, "generar conexiones entre pasado y actualidad creando diálogos abiertos que desde la obra conectan historias multigeneracionales".

Mientras, Marta Lara, artista textil parte del archivo fotográfico rescatado, principalmente anónimo, que traslada a medios textiles trabajando con técnicas como el bordado, y el punto de cruz en un esfuerzo por "resignificar la memoria perdida". La artista plástica Lola González parte del legado histórico y material de diferentes culturas para, desde una perspectiva feminista y ecologista, "generar obras que propongan nuevas formas de ver y pensar la relación del ser humano consigo mismo y la naturaleza".

Por otro lado Ramón Serrano, pintor y grabador nos lanza una propuesta de experimentación pictórica consiguiendo color, luz y sombra a través del trabajo con distintos químicos. Por último, el artista plástico Devon Villegas presentará una serie de obras que partiendo del objeto mueble pretenden "generar un extrañamiento del espacio doméstico en pos de una crítica de las estructuras subyacentes al mismo".

El comisario de esta exposición, Jose Sanco, ha desarrollado su labor anteriormente con fuerte presencia en el panorama artístico granadino, centrándose en artistas emergentes, como en 'La casa y el perro'. Por otro lado, éstos jóvenes artistas han creado este espacio creativo en el barrio de la Chana, que entre sus funciones se utiliza como taller, sala de exposiciones, zona de talleres y punto de encuentro para artistas.