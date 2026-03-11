La asociación de minería metálica Aminer alcanza las 90 entidades asociadas con la incorporación de Cobre San Rafael

Cobre San Rafael. - AMINER

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica (Aminer) ha alcanzado las 90 entidades asociadas con la incorporación de Cobre San Rafael, empresa del grupo Atalaya Mining que impulsa el proyecto minero del mismo nombre en Galicia, orientado a la recuperación y aprovechamiento responsable de los recursos de cobre del histórico distrito minero de Touro.

Según ha explicado la entidad en una nota, la compañía trabaja para desarrollar "una operación moderna y sostenible", alineada con los más altos estándares ambientales y de seguridad, con el objetivo de contribuir al suministro de una materia prima esencial para la transición energética y al desarrollo socioeconómico de su entorno.

Asimismo, ha señalado que se estima que el proyecto, que prevé más de 500 millones de euros de inversión en proveedores locales y un fuerte impacto en sectores como la construcción, el transporte, la ingeniería y la industria auxiliar del metal, tendrá un impacto socioeconómico de más de 2.500 millones de euros en Galicia, la creación de hasta 1.963 empleos y un retorno fiscal superior a 216 millones de euros.

Para el presidente de Aminer, Enrique Delgado, incorporar a Cobre San Rafael, "uno de los principales proyectos a nivel nacional para la producción de este material indispensable para la transición energética y digital", supone "un respaldo a la representatividad de la asociación, como interlocutora en la defensa de los intereses y principios que rigen la minería moderna y sostenible que se practica en España".

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero- Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España. La entidad representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.