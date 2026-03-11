La Junta encarga a su Gabinete Jurídico estudiar las acciones civiles y penales posibles por el accidente de Adamuz

Imagen de 18 de febrero del Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Córdoba) al cumplir un mes del accidente ferroviario. - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles autorizar a su Gabinete Jurídico a que se persone en las diligencias abiertas en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Ese encargo abarca que la Abogacía de la Junta evalúe "las acciones judiciales civiles o penales que procedan", por lo que con esas dos vías judiciales se abren los caminos para reclamar o bien una compensación económica por los costes asociados a afrontar la catástrofe ferroviaria por parte de la Junta de Andalucía o bien a delimitar la responsabilidad penal que se derivaría de la posible negligencia que se aprecie en el accidente tras el choque de dos trenes el 18 de enero y que causó 46 muertes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que la Junta de Andalucía ejercerá "la acusación particular", por lo que se situaría así en un rol procesal de perjudicada a título individual por el accidente ferroviario.

España ha apelado a que en estos momentos el Gobierno andaluz acomete "una valoración de los perjuicios" para seguidamente argumentar en este ámbito "los daños económicos, turísticos" ocasionados tras el accidente ferroviario, mientras ha situado a la Administración autonómica como "parte activa en estos daños".

Entre los argumentos que ha deslizado la consejera y portavoz en su intervención inicial para explicar el encargo a su Gabinete Jurídico ha mencionado "el fallecimiento de 46 personas", así como "un perjuicio relevante para la Junta de Andalucía", que ha concretado en asuntos como "atender las emergencias, las familias afectadas, garantizar servicios esenciales", además de los ya consabidos "impacto significativo en el sector turístico" y "una importante pérdida económica".

"Todo eso se está valorando para la personación", ha remachado Carolina España su argumentación en este sentido.

En una nota de prensa posterior a la rueda de prensa la Junta de Andalucía ha indicado sobre su motivación para personarse en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Montoro que ese "perjuicio relevante" para la Junta de Andalucía se proyecta en "una serie de actuaciones extraordinarias".

Ha defendido la Administración autonómica su "esfuerzo coordinado" para reaccionar a una emergencia de "gran impacto social, judicial, sanitario y asistencial", de lo que ha inferido "unos gastos considerables que no estaban previstos" y se remite aquí a la documentación remitida por las consejerías implicadas.

Además de una movilización excepcional de los servicios públicos autonómicos el Gobierno andaluz esgrime su "impacto significativo en el sector turístico andaluz" y apunta aquí que el primer cuatrimestre de este año "habrá generado una importante pérdida económica derivada del lucro cesante por los ingresos no generados".

Teme entonces la Junta de Andalucía su impacto negativo sobre el PIB de la región al señalar que el turismo se trata de un "pilar económico" para la economía por suponer cerca del 12% del PIB andaluz.

SANIDAD DEBE PONER EN MARCHA UN COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS

Junto a la encomienda al Gabinete Jurídico para el estudio de las acciones civiles y penales, el siguiente encargo ha sido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para la creación de un Comisión de Seguimiento y Apoyo a los afectados por el accidente.

La consejera y portavoz ha sostenido en la rueda de prensa que para el Gobierno andaluz es "prioritario ayudarles (familias) a buscar la verdad" y por ello ha decidido crear esta figura porque "no las van a dejar solas".

Carolina España ha hablado sobre ese Comisionado como "una figura de enlace con las familias" con objeto de que pueda ofrecerles "seguimiento y apoyo permanente".

La consejera y portavoz ha reconocido que "la estructura no está decidida", en el sentido de que sea una persona la ejerciente del cargo o un órgano con varios componentes, por lo que se ha remitido a que "el diseño conforme se vaya trabajando se irá comunicando".

"No está decidido, cuando se tenga decidido se les comunicará", ha precisado la consejera y portavoz a preguntas de los medios.