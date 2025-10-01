Asociación de mujeres con cáncer de mama exige a Salud revisar las mamografías del programa de cribado desde la pandemia

PSOE-A advierte de que hay ya "más de 50 casos documentados" de mujeres afectadas por fallos en el cribado de cáncer de mama

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amama, asociación de mujeres con cáncer de mama, ha instado a la Junta de Andalucía a revisar las mamografías realizadas "desde hace cinco años", desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en el programa de detección precoz que se lleva a cabo en la comunidad autónoma, al hilo de los fallos detectados con la comunicación de los resultados de algunas de dichas pruebas.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha defendido esta reclamación dirigida a la Junta en el marco de una atención a medios en el Parlamento andaluz al hilo de una reunión que representantes de dicha asociación han mantenido con una representación del Grupo Socialista, cuya portavoz en la comisión de Salud, María Ángeles Prieto, también ha atendido a los medios.

Así, la parlamentaria socialista ha hablado de "una crisis sanitaria de primer nivel", y ha considerado "de una gravedad extrema" que se hayan dado casos de mujeres que participaron en dicho cribado y a quienes "no se les han comunicado los resultados" de las mamografías pasados "meses y años" desde que se las realizaron.

La portavoz socialista ha criticado que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "no sabe ni los casos que hay, ni tampoco qué ha fallado del sistema", y ha incidido en pedir su "dimisión inmediata". Además, ha advertido de que, "casi en 48 horas", se han documentado "más de 50 casos de mujeres que están en esta circunstancia".

María Ángeles Prieto ha aseverado que desde el PSOE-A no van a "tolerar" ni a "permitir que un gobierno incapaz, incompetente, que no sabe gestionar la sanidad pública, siga poniendo en riesgo la vida de tanta gente", y ha enfatizado que "la consejera tiene que dimitir ya" si no lo sabe "hacer mejor". "Que se vaya o que la cesen", ha reclamado la representante del Grupo Socialista.

AMAMA NIEGA QUE ESTÉN "MANIPULANDO"

Por su parte, la presidenta de Amama ha criticado que desde la Consejería de Salud "dicen que manipulamos", y ha subrayado que desde dicha asociación llevan "dos años diciendo lo que está pasando con el cribado", con mujeres a quienes "ni siquiera las llaman para hacerle la mamografía", o "cuando se la hacen, no llaman" después para comunicarle el resultado, según ha relatado.

"Tenemos mujeres que se están enfrentando a tratamientos durísimos, a operaciones durísimas, y a efectos secundarios durísimos porque no las han llamado, y me da coraje que digan que estamos manipulando esto de forma política", ha abundado Ángeles Claverol, que ha subrayado que en Amama hay mujeres "del PSOE, de Vox", de otros partidos, porque "el cáncer no tiene color", ha proclamado.

De igual modo, ha explicado que desde Amama exigen "que revisen todas las mamografías de aquí a cinco años para atrás, desde el Covid", y animan "a todas las mujeres de Andalucía" a que "pidan sus mamografías", porque "estamos vendidas".

También ha confirmado que por parte del Gobierno andaluz "quieren una reunión urgente" con Amama, que la "han llamado hoy" mismo para una cita este jueves, y que ella va, pero ha criticado que "encima me dicen que yo lleve los datos". "Es patético", se ha quejado antes de preguntarse "para qué están cobrando los que están allí", en el ámbito de la administración autonómica, si ella es quien tiene que aportar datos.

Finalmente, la presidenta de Amama ha emplazado a la Junta a "reconocer" que se han "equivocado", que han "metido la pata", y ha sostenido que "no hay que ser un lumbreras para saber dónde está el fallo" que se ha producido.