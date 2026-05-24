La Asociación Mujeres ODS, MODS, apoya el proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la presidenta de MODS, Heidi Zahn. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mujeres ODS, MODS, ha formalizado esta semana su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, sumando al proyecto el compromiso de una organización que trabaja desde Granada con vocación global por "un mundo más justo, sostenible e inclusivo".

Según ha detallado el Consistorio granadino en una nota, MODS es la primera asociación en España impulsada por mujeres que integra de forma transversal los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Constituida legalmente en España y con sede en Granada, la organización "impulsa el empoderamiento femenino y el liderazgo de las mujeres como motor fundamental para alcanzar los ODS, con la convicción de que la igualdad de género es a la vez un fin y una condición necesaria para transformar el mundo".

En contexto, su red de asociadas y colaboradoras se extiende por más de quince países en América, Europa, África y Asia, con presencia en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Senegal, Suecia y Canadá, entre otros países.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado la adhesión subrayando el significado de sumar a Granada 2031 una organización que une dos de los valores que definen el proyecto de ciudad.

"La sostenibilidad y el empuje de las mujeres son dos de las fuerzas más transformadoras de nuestra época, y MODS las encarna a la perfección", ha sostenido, al tiempo que añadir que "una asociación nacida en Granada comprometida con los ODS y con la construcción de un mundo más justo, representa exactamente el tipo de aliado que Granada 2031 necesita y merece".

Asimismo, la primera edil ha concretado que "Cultura y sostenibilidad son inseparables, y las mujeres han sido y siguen siendo protagonistas esenciales de esa conexión. Por eso la adhesión de MODS no es solo un respaldo institucional, es una afirmación de valores compartidos que refuerza el proyecto colectivo que estamos construyendo hacia 2031".

La presidenta de MODS, Heidi Zahn, ha querido destacar como algunos de los objetivos que promueve la Asociación "la Cultura, la Cooperación y la interculturalidad valores muy coincidentes con los que promulga la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y por eso esta adhesión nos hace plenamente felices".

Con esta adhesión, MODS se une al "amplio conjunto" de organizaciones civiles, empresariales e institucionales que respaldan la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, aportando una perspectiva "global, feminista y comprometida con la sostenibilidad que enriquece y amplía el alcance del proyecto".