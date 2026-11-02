La Asociación Nacional del Transporte confía en que Urda sea el "punto y final" del "deterioro" de la red ferroviaria

Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional del Transporte, Juan Manuel Martínez Mourín, ha confiado este lunes en que el accidente de Urda (Toledo) sea el "punto y final" del "deterioro" de la red ferroviaria que, en nueve meses, se ha cobrado la vida de un centenar de personas --Adamuz y Urda--.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Martínez Mourín ha recordado que "desgraciadamente, ese punto y final que esperábamos que fuera Adamuz, desgraciadamente no lo fue. Fue un punto y seguido". "Pidamos, roguemos, recemos para que Urda sea el punto y final", ha sostenido.

El presidente de la Asociación Nacional del Transporte ha apuntado a que la solución para la red ferroviaria española --especialmente, la Alta Velocidad-- pasa por "paciencia, tiempo, gestión, criterio e inversión". En este punto, ha afeado que la renovación del sistema de seguridad LZB "tendría que haber estado lista hace tiempo. Y está en pruebas desde hace un año".

Igualmente, ha señalado que "mal lo tiene que ver el Gobierno" para haber sugerido el cierre durante dos años del AVE Madrid-Barcelona para hacer una revisión "integral". "Nos parece un auténtico desastre reputacional", ha concluido Juan Manuel Martínez Mourín.

Las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, una de nacionalidad canadiense, una de nacionalidad checa, cuatro de nacionalidad estadounidense, una de nacionalidad francesa, una de nacionalidad japonesa, una de nacionalidad mexicana, una de nacionalidad portuguesa y una de nacionalidad tunecina).