La Asociación PAX-Patios propone debatir en Córdoba sobre la aportación de las mujeres a la ciudad y su centro histórico

La Asociación PAX-Patios de la Axerquía de Córdoba organiza una nueva edición de 'Faro en un patio', que con el título 'Mujeres que habitan la ciudad'. - ASOCIACIÓN PAX-PATIOS DE LA AXERQUÍA

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) - PARA EL DOMINGO

La Asociación PAX-Patios de la Axerquía de Córdoba, coincidiendo con el XX aniversario de la Convención de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, organiza una nueva edición de 'Faro en un patio', que con el título 'Mujeres que habitan la ciudad' centrará su mirada en el papel de la mujer en la consolidación de las redes de relaciones que sostienen nuestra vida cotidiana.

Según recoge la información de la asociación, la actividad, subvencionada por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) en el marco del programa 'Patio', propone una tarde para conversar, compartir, conocer y reconocer la aportación de las mujeres a la ciudad y a su centro histórico, así como --al igual que Faro-- reflexionar sobre el derecho de las personas y las comunidades a relacionarse y contribuir de forma diversa a su patrimonio cultural.

Durante la sesión se proyectarán breves fragmentos de entrevistas realizadas con motivo del documental 'La casa de vecinas', con los que enriquecer el debate sobre los cuidados, las redes vecinales y las formas en que habitamos y transformamos la ciudad.

En concreto, la cita será el martes, 28 de octubre, de 18,00 a 20,00 horas, en la Cooperativa PAX-Astronautas, Calle Montero, 12, con acceso libre y gratuito.