La Asociación Promoción Social 28 de Febrero, de Linares (Jaén), reconoce la labor del Área Sanitaria Norte

LINARES (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación Promoción Social 28 de Febrero, de Linares (Jaén), ha reconocido la labor del Área Sanitaria Norte por su colaboración en las actividades que lleva a cabo el colectivo.

En concreto, ha distinguido a la dirección gerencia de la citada área y a la trabajadora social del Hospital Universitario San Agustín Virtudes Liñán dentro de su XI Jornada de Voluntariado. Un encuentro enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios, en la que destacan el compromiso y la solidaridad de quienes dedican su tiempo a mejorar la sociedad.

Junto al trabajo llevado a cabo a diario por la trabajadora social, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén tiene firmado un convenio de colaboración cuyo objeto es el desarrollo de un programa de voluntariado en el Hospital de Día de Salud Mental del hospital linarense, según ha informado este lunes el Gobierno andaluz.

A través de éste, las personas voluntarias que acuden semanalmente realizan funciones de asesoramiento en la ejecución de actividades agrícolas del huerto terapéutico, además de acompañar en las actividades lúdicas y culturales organizadas por el Hospital de Día de Salud Mental. También promocionan y autorizan la asistencia de los pacientes del Hospital de Día de Salud Mental al taller de informática de la asociación.

"Estamos muy agradecidos por este gran detalle, aunque debemos decir que nuestro trabajo no sería lo mismo si las personas que forman parte de la Asociación Promoción Social 28 de Febrero no colaboraran con nosotros en las actividades que organizamos con nuestros pacientes. Su labor sí es digna de mención y agradecimiento", han afirmado Virtudes Liñán y la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, María Felipa Soriano, que ha recogido el reconocimiento en nombre de la Dirección Gerencia.

La colaboración del voluntariado comenzó en julio de 2017 y se renovó en julio de 2024. Durante la jornada, se han entregado carnés a los nuevos voluntarios que se unen a este proyecto, además de reconocimientos a otras personas y entidades colaboradoras que han contribuido de manera significativa a las iniciativas de la asociación.

La Asociación Promoción Social 28 de Febrero trabaja en distintos ámbitos, desde el apoyo a colectivos vulnerables hasta la promoción de actividades educativas y culturales, haciendo de Linares una ciudad más inclusiva y participativa.

Con esta jornada, no solo se ha reconocido el esfuerzo de quienes forman parte del voluntariado, sino que también se ha enviado un mensaje de motivación a la ciudadanía para involucrarse en estas acciones que cambian vidas.