La Junta inicia el montaje de vías en el recinto de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Montaje de vías del recinto de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha iniciado el montaje de vías del recinto de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), lo que supone "un paso más" dentro de las obras para la "puesta a punto" del tranvía alcalareño, que el Gobierno ha reactivado con una inversión de 178 millones de euros.

Además, ya se ha completado la estructura y el cerramiento del edificio de talleres y cocheras, a la par que se trabaja en las estaciones e instalaciones ferroviarias y en las subestaciones eléctricas que dotarán de energía al tranvía, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, la colocación de estas vías supone "un avance significativo" en la hoja de ruta del tranvía de Alcalá, que "sigue cumpliendo los últimos hitos" previstos por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que en su última visita en octubre adelantó que este montaje se iniciaría antes de final de año.

Igualmente, indicó que los trenes que compondrán la flota llegarían en el primer semestre de 2026.

Los trabajos para la finalización de las obras siguen con vistas a su finalización en el año 2026. El resultado final será un trazado de más de 12 kilómetros entre Montecarmelo, en Alcalá de Guadaíra, y la Universidad Pablo de Olavide que va a enlazar con la Línea 1 de Metro de Sevilla. La demanda inicial será de algo más de dos millones de pasajeros al año, ha afirmado el citado comunicado.

Además, la puesta en funcionamiento del tranvía supondrá que más de 2.500 personas dejen de usar el coche el primer año de funcionamiento y 2.100 toneladas de CO2 menos en emisiones. Así, "beneficiará tanto a los vecinos de Alcalá de Guadaíra como a los trabajadores de las empresas de los polígonos y los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide".

En este sentido, Díaz ha puesto de manifiesto "el trabajo realizado hasta ahora por el Gobierno de Juanma Moreno para despejar el camino del tranvía de Alcalá, que durante demasiados años ha estado repleto de capítulos de paralizaciones, vandalismo y expolio que han retrasado su puesta en funcionamiento".

"Hemos decidido retomar las obras con el firme propósito de que no hay vuelta atrás y los alcalareños puedan disfrutar de su tranvía", ha señalado la consejera, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno andaluz ha "resuelto el complejo escenario del tranvía", una infraestructura que "nos encontramos totalmente deteriorada, vandalizada y olvidada, con la pérdida incluso de fondos europeos".

"No sólo recuperamos el dinero de Europa, sino que reparamos los daños por expolio, robos y actos vandálicos y hemos puesto en marcha contratos por 178 millones de euros para terminar toda la obra pendiente para la esperada puesta en servicio del tranvía".

Además, la Junta ha añadido que se han destinado 4,3 millones de euros en la reparación de los daños por expolios, robos y vandalismo sufridos durante "los años de abandono de la infraestructura" antes de sacar a concurso todos los contratos pendientes, tanto de obra e instalaciones como de fabricación de los trenes, que ahora se encuentran en ejecución.