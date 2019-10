Asociación de trastornos alimentarios ve un "paso importante" la unidad de Málaga, pero "no resuelve ahora mismo nada"

Publicado 01/10/2019 10:47:35 CET

La Asociación TCA (trastornos de la conducta alimentaria) Andalucía ha valorado la creación en Málaga de una unidad especializada en estas enfermedades que se materializará este mes de octubre por ser un "paso importante", aunque, a su juicio, "no resuelve ahora mismo nada" a quienes tienen en sus entornos personas con anorexia o bulimia, entre otras patologías.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la asociación, Patricia Cervera, la madre granadina de una joven con anorexia que entregó a la Junta de Andalucía 315.000 firmas en mayo para exigir la creación de estas unidades, ha expuesto que la unidad malagueña será la primera en toda Andalucía y de ahí radica su importancia; no obstante, asegura que empezará funcionando como hospital de día y los ingresos en planta se harán en otro centro. "A ninguna de las familias nos resuelve absolutamente nada, seguimos en la misma situación", ha subrayado.

Según ha expuesto, la gente que vive en otras provincias no puede desplazarse todos los días a llevar a los afectados al hospital de día, algo que empeora en los casos más graves, como el de su hija. "Lo valoro como un paso muy importante, porque la idea es que esa unidad se vaya consolidando como unidad integral con sus propios ingresos hospitalarios, pero en un principio, y no sabemos hasta cuando, esos ingresos no están, entonces la situación de urgencia que tenemos muchas familias no nos la resuelve", ha remarcado.

El edificio que albergará esta Unidad TCA ha sido cedido por la Diputación de Málaga y se encuentra en el entorno del Hospital Regional Universitario, el denominado Hospital Civil. "El problema es que al hacer los ingresos en el hospital de enfrente no sabemos si será en Psiquiatría, en Endocrinología, ni en qué planta va a ser, entonces el problema va a ser el mismo, cuando sea fin de semana, festivos o vacaciones van a ser otros profesionales los que van a estar con ellos que no van a estar especializados", ha subrayado.

De hecho, este es el problema que tienen las personas que viven en Andalucía con estos pacientes, que "van a plantas donde no tienen ninguna especialización" y al final terminan como su hija, "reincidiendo en la enfermedad porque no se les aborda de una forma eficaz".

Tras crear la Asociación TCA Andalucía junto con más familias afectadas en mayo y entregar las firmas recogidas en una campaña por change.org, Cervera se reunió con la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, para abordar sus reclamaciones. El Gobierno autonómico se comprometió entonces a crear dos unidades. Una es la que anunció la semana pasada en el Parlamento el consejero, Jesús Aguirre, y que se pondrá en marcha en octubre. La otra se creará después de que la Junta elabore un censo para conocer el número real de afectados.

"Podemos estar hablando de mucho tiempo", ha reflexionado al respecto Cervera, quien teme que la Junta vea la apertura del centro de Málaga "como una victoria" y consideren que "como ya hemos llegado hasta aquí, lo vamos a dejar".

La presidenta de la asociación ha afirmado que en su último encuentro con el consejero y la viceconsejera tras el Pleno de la semana pasada hizo hincapié en que "se necesita en el resto de las provincias que haya una red asistencial", es decir, que el hospital de día esté en todas las provincias en coordinación con una unidad de referencia, de manera que todas las necesidades de las distintas familias estarían "cubiertas", yendo los casos más extremos a la de Málaga.

Así las cosas, y a la espera que se sepa la fecha en que se pondrá en marcha la primera unidad TCA de Andalucía, Cervera ha anunciado que la asociación se movilizará para reclamar la segunda.