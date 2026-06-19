Aspaym Jaén visibiliza la lesión medular y la discapacidad física con un mercadillo solidario en el parque de la Alameda

Mercadillo solidario de Aspaym Jaén. - ASPAYM JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Aspaym Jaén ha celebrado este viernes un mercadillo solidario con el que ha visibilizado la lesión medular y otras discapacidades físicas, además de recaudar fondos para continuar desarrollando programas y servicios dirigidos a las personas que las sufren en la provincia.

El parque de la Alameda ha acogido esta actividad, que se enmarca en el programa de acciones conmemorativas que está impulsando a lo largo de este año para celebrar "una década de trabajo en favor de la inclusión, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias".

La jornada ha contado con la participación de personas socias, familiares, voluntariado, profesionales y representantes institucionales, entre los que han estado la concejala jiennense de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, y la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina.

Durante la jornada, los asistentes han podido conocer de cerca el trabajo que desarrolla Aspaym Jaén y participar en una actividad concebida para fomentar la convivencia, la sensibilización y el compromiso social, según ha informado la entidad.

Además, ha destacado el carácter artesanal de los productos puestos a la venta en este mercadillo, elaborados de forma manual por personas socias y colaboradoras de la asociación.

Trabajos de artesanía, manualidades y distintos productos han permitido recaudar fondos, pero también "visibilizar las capacidades y el potencial de las personas con discapacidad, fomentando su participación activa en la vida social de la provincia".

"El mercadillo no solo recauda fondos; también muestra a la sociedad todo lo que las personas con discapacidad pueden aportar cuando cuentan con las oportunidades y apoyos adecuados", ha señalado la asociación.

La concejala ha felicitado a Aspaym Jaén por su trayectoria y compromiso con las personas con discapacidad, al tiempo que ha valorado su importante labor para "visibilizar y promocionar a las personas con discapacidad y llamar la atención de las administraciones sobre la necesidad de integrarlas plenamente en todos los ámbitos de la vida".

De igual modo, ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas por su capacidad para fomentar la participación activa y la inclusión social. "Este mercadillo es un magnífico ejemplo de cómo el trabajo en equipo, la creatividad y el compromiso pueden convertirse en herramientas para generar oportunidades, fortalecer la autonomía personal y sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas con discapacidad", ha dicho.

Junto a ello, ha expresado el compromiso del Ayuntamiento con entidad. "Seguiremos colaborando con Aspaym Jaén tanto en el apoyo a sus campañas como en la organización de iniciativas tan consolidadas y participativas como la tradicional Papanoelada Motera que se celebra cada Navidad", ha comentado Díaz.

NUEVA ETAPA

Por otra parte, la asociación ha explicado que la celebración de este décimo aniversario coincide con una nueva etapa para la entidad tras la reciente renovación de su junta directiva, presidida actualmente por Concepción Cobo.

Al respecto, ha indicado que afronta el futuro con el objetivo de seguir creciendo, fortaleciendo su presencia en la provincia y ampliando las oportunidades de participación, apoyo y acompañamiento para las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas.

"Con este mercadillo solidario, Aspaym Jaén, no solo celebra diez años de trayectoria, sino que reafirma también su compromiso con el futuro y con la continuidad de una labor que sigue siendo fundamental para muchas personas y familias de la provincia", ha concluido.