Un astrofísico del IAA-CSIC invita a "no olvidarnos de sentir el eclipse" más allá de los fenómenos visuales

Archivo - El astrofísico del IAA-CSIC, Alejandro Sánchez de Miguel, firma un libro para disfrutar de forma segura del trío de eclipses ibérico. El primero será el eclipse total de sol que cruzará España de norte a este el próximo 12 de agosto. - IAA-CSIC - Archivo

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IACC-CSIC), Alejandro Sánchez de Miguel, ha hecho un llamamiento a "no olvidarnos de sentir el eclipse más allá de los fenómenos visuales" con motivo de los eventos que se podrán contemplar desde España entre 2026 y 2028.

Sánchez de Miguel es autor de 'Los eclipses de Sol' (CSIC-Catarata), un libro en el que vuelca su experiencia como 'cazador de eclipses' y proporciona una guía detallada para experimentar todo lo que un eclipse total ofrece.

La ocultación total del sol por la sombra de la Luna es un evento muy poco frecuente y apenas visible durante unos pocos minutos o incluso segundos desde nuestro planeta. Sin embargo, tiene la capacidad de dejar una huella duradera en sus observadores. De entre los tipos de eclipses de sol que se pueden dar, el que cubre a la estrella por completo causa un impacto especial.

"Un eclipse parcial es como escuchar la melodía tarareada casualmente al pasar; un eclipse anular es como oír la canción sonando de fondo en un centro comercial y reconocerla al instante; pero vivir un eclipse total eso es como estar en el concierto en directo: se apagan las luces, cambia el ambiente y se te queda grabado para siempre", asegura el investigador y escritor.

Cautivado tras la observación de su primer eclipse total en 1999 en Austria, el científico ha "perseguido" otros cinco fenómenos de este tipo desde entonces en Libia, Chile, Australia, China y Estados Unidos.

Ahora se presenta una oportunidad única de observación en España con la llegada del "trío de eclipses ibérico" entre 2026 y 2028, que incluirá dos totales y uno anular. El primero, que será total, tendrá lugar el 12 de agosto y podrá verse en numerosas provincias españolas, desde A Coruña hasta las Islas Baleares.

Por ello, en el nuevo libro de la colección '¿Qué sabemos de?', el autor comparte qué ocurrirá segundo a segundo durante estos eventos, cómo prepararse con antelación e incluso recomendaciones específicas para aquellos que quieran capturar el fenómeno con fotografías.

Lo hace desde el rigor científico y la experiencia, pero de manera accesible, combinando curiosidades, consejos prácticos y datos históricos. Asimismo, recoge una completa cronología de los eclipses acontecidos en la historia, y explica cómo han contribuido al avance del conocimiento.