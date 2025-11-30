El Ateneo de Córdoba convoca su I Concurso Escolar Provincial de Villancicos, con la final el 18 de diciembre

Cartel del I Concurso Escolar Provincial de Villancicos del Ateneo de Córdoba. - ATENEO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Córdoba, dentro de su programa de actividad de fomento cultural y con motivo de las próximas fechas navideñas, ha convocado el 'I Concurso Escolar Provincial de Villancicos 2025', certamen en el que podrán participar centros educativos de la capital y la provincia y cuya final se celebrará el día 18 de diciembre, a las 11,30 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes.

Según recogen las bases del certamen, consultadas por Europa Press, en la final del evento, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, los grupos participantes actuarán "por orden de inscripción" y, tras la misma, "se dará a conocer los villancicos ganadores de cada categoría" para proceder a "la entrega de los premios", dotados con un total de 3.000 euros y que solo podrán concederse "a los centros presentes en la gala final y que realicen en directo la actuación". Cabe señalar que habrá "un máximo de cinco finalistas" por cada una de las dos categorías: Primaria y Secundaria.

En una primera fase, los centros escolares deberán grabar un vídeo de los escolares cantando un villancico, que "no debe de pasar de los 3:30 minutos de duración" y se "realizará en un formato audiovisual (mpg, mp4 o similar)". Además, la grabación del vídeo debe incluir, al principio del mismo, "una carátula donde se indique el nombre del centro educativo, así como la categoría en la que participa. Dicho archivo debe guardarse con el nombre del centro y categoría en la que participa".

El concurso consta de dos categorías: Primaria, donde las edades de los participantes será de seis a doce años, y Secundaria, que comprende a alumnos de edades entre los 12 y los 16 años. Cada centro participante podrá presentar un solo video por cada una de las categorías y grupos. Cabe destacar que el número de participantes en cada grupo no podrá superar los 25 alumnos, que podrán usar los instrumentos de acompañamiento que se estimen convenientes, además de elegir libremente el que quieran interpretar.

El plazo de inscripción y envío de los vídeos comienza el lunes 1 de diciembre de 2025 estará abierto hasta el viernes 5 de diciembre. En la solicitud de participación, que es gratuita, se indicará el nombre del centro y la categoría por la que concursan, el número de teléfono y el nombre y correo de la persona de contacto responsable de esta actividad. Además, es necesaria "una declaración responsable donde se haga constar que todos los participantes cuentan con la autorización de los progenitores o tutores legales de cesión de imágenes para divulgar en redes sociales y medios de comunicación, como la salida de los menores del centro escolar".

Los premios a repartir en ambas categorías serán de 750 euros para los ganadores, mientras que los segundos clasificados recibirán 500 euros y los terceros 250 euros. Todos ellos, además, recibirán un diploma. El jurado tendrá en cuenta en su valoración, entre otros aspectos, la originalidad; la puesta en escena en la representación y coreografía; la vestimenta; los instrumentos utilizados destacando los que tengan carácter navideño, tales como las zambombas, panderetas, triángulos, campanillas, botellas de anís; la afinidad musical; la interpretación vocal y el grado de conjunción grupal.