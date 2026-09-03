Aucorsa adapta sus servicios al paso de La Vuelta Ciclista por Córdoba

Archivo - Un autobús de Aucorsa pasa frente a la Iglesia de la Merced en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del paso por Córdoba de La Vuelta Ciclista a España, la empresa municipal de autobuses (Aucorsa) ha modificado sus itinerarios y servicios para seguir ofreciendo un transporte público óptimo a los ciudadanos pese a las limitaciones de movilidad establecidas en el plan especial de tráfico.

En este sentido y en una nota, el Ayuntamiento de Córdoba ha detallado las horas de mayor afectación del servicio, indicando las últimas salidas de cabecera y contra cabecera, así como los intervalos en los que las salidas serán interrumpidas por imposibilidad de circular debido a las circunstancias del tráfico.

En el caso de las líneas urbanas, la 1 tendrá su última salida desde Fátima a las 16,00 horas. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16,15 a las 18,00 horas aproximadamente. Por su parte, la línea 2 hará su última salida desde Reina Sofía dirección Fátima a las 16,00 horas, misma hora de la última salida desde Fátima en dirección al hospital. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16,15 a las 18,00 horas aproximadamente.

La línea 3 tiene prevista la última salida desde Gabriela Mistral dirección Santa Emilia de Rodat a las 15,45 horas, misma hora que en el trayecto inverso. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos desde las 16,15 a las 18,00 horas aproximadamente. Por otro lado, la línea 4 hará la última salida desde Fidiana dirección María la Talegona a las 15,50 horas, al igual que en la dirección contraria. No serán interrumpidas pero habrá desvíos también de 16,15 a las 18,00 horas.

Entretanto, la línea 5 tendrá la última salida tanto desde Reina Sofía dirección Valdeolleros como en el trayecto inverso a las 15,50 horas. También sufrirán desvíos en el mismo tramo horario que las anteriores líneas. La línea 6 prevé su última salida desde Carrillo Laso dirección B. Guadalquivir 16,00 horas, al igual que en el recorrido contrario, y sufrirán desvíos de las 16,15 a las 18,00 horas.

La línea 7 hará la última salida desde Cañero dirección Ciudad Jardín a las 16,00 horas, mientras que desde Ciudad Jardín dirección Cañero será a las 15,45 horas. No se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos como las anteriores. La última salida de la línea 8 desde Cruz de Juárez dirección Palmeras será a las 16,00 horas, mientras que en el recorrido opuesto será a las 15,50 horas. Sufrirán desvíos como todas las anteriores.

Asimismo, la línea 9 tiene prevista su última salida desde Figueroa dirección Sector Sur a las 15,45 horas al igual que en el trayecto inverso. Las salidas no serán interrumpidas pero habrá desvíos también de 16,15 a las 18,00 horas.

Por su parte, líneas 10 y 11 tendrán las últimas salidas de Renfe a las 16,00 horas línea 10 y a las 15,45 horas la línea 11. Tras estas salidas, el servicio de estas líneas quedará interrumpido hasta las 17,30 horas aproximadamente.

La línea 12 hará su última salida desde B. Naranjo dirección Sector Sur a las 15,50 horas, mismo horario que en el trayecto Sector Sur dirección B. Naranjo. Las salidas no se verán interrumpidas, pero sufrirán desvíos de 16,15 a 18,00 horas.

Por su parte, la línea 13 prestará servicio con normalidad, mientras que la línea 14 tendrá la última salida desde Fidiana dirección Reina Sofía a las 15,50 horas y desde Reina Sofía dirección Fidiana a las 16,00 horas, aunque tendrá que ser desviado dirección Fidiana según las circunstancias del tráfico. Las salidas de esta línea no se verán interrumpidas pero también sufrirán desvíos de 16,15 a 18,00 horas aproximadamente.

En lo referido a las líneas periféricas, se detalla que podrán ser desviadas o se detendrán puntualmente según la afección del tráfico en cada momento. La línea T en su viaje de las 15,15 horas se verá afectada por el trazado de la vuelta Ciclista a España de forma que no realizará dicha salida.