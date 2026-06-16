Aucorsa inicia las pruebas para incorporar el pago con tarjeta bancaria y teléfono móvil a bordo de autobuses

Archivo - Un autobús de Aucorsa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Autobuses de Córdoba SA (Aucorsa) ha comenzado este martes la primera experiencia para posibilitar el pago con tarjeta bancaria, teléfono móvil o reloj inteligente a bordo de su flota. Esta funcionalidad se va a testear en la Línea 3 y en el servicio especial al aeropuerto durante el período aproximado de un mes y por el momento permitirá la adquisición tanto del billete sencillo como del billete especial.

Sin embargo, está previsto que antes de final de año se sume el bonobús digital, de forma que el pago y la recarga del mismo pueda realizarse igualmente desde el 'smartphone', según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La prueba piloto permitirá validar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de servicio, monitorizar su comportamiento y realizar los ajustes necesarios para su incorporación definitiva. En este proceso se van a implicar todas las organizaciones que, junto con Aucorsa, han desarrollado el proyecto, como son la empresa tecnológica ETRA, la entidad bancaria BBVA como adjudicataria del contrato de gestión de los cobros y la plataforma Redsys, que actúa como pasarela de pago.

Al respecto, el alcalde, José María Bellido, ha destacado que "posibilitar el pago con tarjeta supone dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía". Para el primer edil, "el gobierno municipal sigue dibujando la Aucorsa del futuro, no sólo con nuevos vehículos y más personal, sino también con prestaciones que suponen un salto de calidad y mejoran la comodidad del usuario, como son la geolocalización de los autobuses vía Google Maps para reducir tiempos de espera o, desde hoy, el pago del billete desde el teléfono móvil".

IMPLANTACIÓN "DE FORMA PROGRESIVA"

Esta prueba es la antesala a la implementación del sistema en la totalidad de la flota de Aucorsa, integrada por más de 140 autobuses. Un proceso que, tal y como ha informado el presidente de la empresa municipal, Bernardo Jordano, se hará "de forma progresiva e incluyendo todo el conocimiento adquirido durante la fase de testeo".

El también delegado de Movilidad ha felicitado a los profesionales de Aucorsa y de las empresas involucradas por el trabajo realizado, "que una vez instalado va a acortar los tiempos de parada y a facilitar la labor diaria de nuestros conductores".

El presidente de Aucorsa ha explicado que el desarrollo del sistema de pago con tarjeta ha pasado "por varias fases, que han incluido el diseño funcional, la integración de los sistemas de billetaje, la incorporación de las redes de autorización de pago, la homologación del sistema bajo el estándar Europay Mastercard Visa (EMV), la realización de pruebas de laboratorio y la práctica de comprobaciones en un entorno controlado".

Al haberse obtenido resultados "muy positivos", en esas fases, según Jordano, se ha autorizado la puesta en marcha de la prueba piloto en el servicio real, "que además está sometida a los estándares más exigentes para el tratamiento seguro de operaciones de pago electrónico".

AUMENTO DE LA DEMANDA

Por su parte, Bellido ha incidido en el trabajo realizado por la empresa municipal "para dar respuesta a un número de usuarios que crece año tras año y cuyo nivel de exigencia es cada día mayor". El alcalde ha vinculado el aumento de demanda en el transporte público con "la mejora de calidad que ha experimentado el servicio". A razón de esto, ha recordado la incorporación a la flota de 15 vehículos híbridos de última generación en este 2026 o la reciente adjudicación del contrato para la compra de once autobuses más.

De igual forma, el primer edil de la ciudad ha puesto de relieve otras acciones recientes para el desarrollo del servicio de autobuses, como la renovación de casi 60 Terminales de Información de Parada en toda la ciudad, la nueva red de 150 puntos de venta y recarga de tarjetas de Aucorsa o la capacidad de adaptación de la plantilla a servicios especiales como los prestados durante la Semana Santa y la Feria de Nuestra Señora de la Salud.