La Audiencia de Jaén juzga este viernes a una mujer acusada de apuñalar a su pareja durante una discusión

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este viernes a una mujer que se enfrenta a nueve años de cárcel por apuñalar durante una discusión al que era su pareja. El de este martes es el segundo intento de juzgar el caso.

Es la pena que le pide el Ministerio Fiscal tras acusarla de un delito de homicidio intentado por el que también le reclama cinco años de libertad vigilada y otros diez años de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima, un hombre que en el momento de los hechos tenía 32 años.

El Ministerio Público señala en su escrito de calificación recogido por Europa Press que los hechos tuvieron lugar en Andújar (Jaén) en la madrugada del 30 de diciembre de 2022 y que la pareja comenzó a discutir a las puertas de un establecimiento donde habían estado de fiesta con familiares y amigos. Seguidamente se trasladaron a la vivienda donde siguieron discutiendo en presencia de una pareja de amigos.

En un momento dado de la discusión, "hubo un forecejo" y la acusada cayó al suelo. La pareja de amigos intentó separarlos llevándose a cada uno a sitios diferentes de la casa, pero la acusada "con ánimo de acabar con la vida de quien había sido su pareja sentimental, cogió un cuchillo de una longitud de 23 centímetros --con once centímetros de hoja y 12 centímetros de mango--" y le asestó una puñalada en la zona izquierda del tórax, ha añadido el escrito.

Fue sobre las 5,40 horas cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de una discusión en una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas, pero antes de su llegada una nueva llamada trasmite que en el mismo domicilio al que se dirigían había un herido por arma blanca. Cuando llegaron, los agentes se encontraron al herido y a otra persona que le estaba taponando la herida. En el momento de los hechos, en el domicilio se encontraba la presunta agresora, el herido y otra pareja más.

El joven que estaba auxiliando al herido también presentaba cortes en las manos que al parecer, según relató a la Policía Nacional, se los hizo al intentar mediar para evitar que nuevamente la detenida agrediera con el cuchillo a su pareja.

Fiscalía señala que las lesiones sufridas "habrían provocado la muerte de la víctima con un grado de certeza absoluta sino se le hubiera aplicado con urgencia el tratamiento médico quirúrgico".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer, una joven de 25 años en el momento de los hechos. Quedaría en libertad vigilada en abril de 2023 tras abonar 3.000 euros de fianza.

El herido fue ingresado inicialmente en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, desde donde se trasladó hasta el Hospital Médico-Quirúrgico, en Jaén capital, centro en el que permaneció hasta recibir el alta médica.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía solicita que se condene a la acusada a indemnizar a la víctima en la cantidad de 17.200 euros por las lesiones físicas sufridas y otros 8.000 euros más por los daños morales.