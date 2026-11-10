La Audiencia Nacional no ve terrorismo en el ataque a hachazos de Montefrío y devuelve la causa a Granada

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha descartado que hubiera motivos terroristas en el ataque que el pasado abril perpetró un hombre contra tres personas en Montefrío (Granada) a las que agredió con un hacha, una de las cuales ha fallecido recientemente, y ha devuelto la causa al Juzgado que instruye la causa.

Así, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja seguirá siendo la encargada de la investigación judicial de esta agresión, después de que la Audiencia Nacional haya rechazado la inhibición del caso que había acordado el juzgado lojeño, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La juez que instruye la causa consideró el pasado mes de julio que el hombre de 45 años y origen magrebí que atacó con un hacha a las tres víctimas podría tener una motivación de índole terrorista.

Por esta razón decidió inhibirse en favor de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, único órgano competente en este tipo de delitos. Sin embargo, la causa ha venido de vuelta a Granada después de que en Madrid se considerara que no había motivos terroristas en la actuación del hombre detenido.

Una de las mujeres agredidas ha fallecido recientemente, lo que ha llevado a la juez instructora a reclamar al centro hospitalario durante estuvo ingresada toda la documentación médica para ponerla a disposición del médico y forense y determinar si la causa de la muerte guarda relación con la agresión sufrida.

Por el momento, la causa se estaba instruyendo por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones y el presunto autor sigue en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

EN DETALLE

La agresión se produjo cerca de las once de la mañana del 6 de abril en la calle Fuente y Prado. Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha al hombre primero, que cayó al suelo pero pudo repeler varios de los ataques con su bastón, y posteriormente a las dos mujeres, que quedaron heridas de gravedad tras recibir los hachazos, una de ellas en la cabeza.

El hombre, de 69 años, recibió el alta horas después del suceso, pero las otras dos víctimas tuvieron que ser atendidas en cuidados intensivos ante la gravedad de las lesiones que presentaban; una de ellas acaba de fallecer. El autor de los hachazos fue detenido el mismo día de los ataques en un paraje cercano a la localidad y ahora el caso seguirá siendo investigado por el juzgado granadino como ha adelantado el diario Ideal.

La Comunidad Islámica de Montefrío condenó lo sucedido llamando a la calma y afirmó que se trataba de "hechos aislados" que no representan los valores de esta colectivo ni de la sociedad de Montefrío, "caracterizada por su historia de respeto y convivencia".

Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por tentativa de asesinato terrorista y lesiones terroristas contra el acusado.

La Guardia Civil mantuvo durante varios días un dispositivo especial de seguridad en la localidad para evitar incidentes y garantizar la convivencia tras este ataque.