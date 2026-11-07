Fallece una de las mujeres heridas en el ataque con un hacha en Montefrío (Granada) en abril

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTEFRÍO (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Una de las dos mujeres heridas en el ataque con un hacha perpetrado por un hombre en Montefrío (Granada) el pasado mes de abril ha fallecido este viernes. Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial este sábado, hasta la medianoche, en señal de duelo por la muerte de la vecina.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press y lo ha comunicado el Consistorio a través de sus redes sociales, donde ha trasladado sus condolencias a la familia y allegados de la víctima.

Cabe recordar que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, plaza número 1, en funciones de guardia, decretó el pasado 9 de abril el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por atacar con un hacha a tres personas --dos mujeres y un hombre-- en el municipio.

El Ayuntamiento de Montefrío ha expresado su "más sentido pésame" a la familia y seres queridos de la fallecida, a quienes ha trasladado "mucha fuerza, todo nuestro cariño y nuestro apoyo para afrontar estos momentos tan difíciles".