AUGC recrimina el "menosprecio" de los derechos de los guardias civiles en periodo de permisos de Navidad

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado el "menosprecio" del General Jefe de la Zona de Andalucía, que pretende legitimar el diálogo mediante "reuniones vacías" y carentes de "voluntad real" para mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles.

En una nota, AUGC ha detallado que el "despropósito y las nulas ganas de hacer las cosas bien" han propiciado que se convoque por parte del General jefe de la Zona la segunda reunión semestral obligatoria con las asociaciones profesionales el día 30. En concreto, desde la asociación han apuntado que se trata de la segunda vez consecutiva que se realiza la citada reunión en pleno periodo de vacaciones o permisos, lo cual demuestra que "no existe interés alguno en resolver los problemas", los cuales son "continuamente vetados por dicha Jefatura".

En contexto, en la anterior reunión semestral del 26 de junio, AUGC presentó un total de trece asuntos, y tan sólo estimaron llevar diez. Asimismo, en la reunión del 30 de diciembre tan solo van a tratar un total de cuatro asuntos, lo que ejemplifica, según la asociación, el "nulo o escaso interés" en conocer la problemática existente.

Por este motivo, AUGC ha concretado que han tenido que obligar al General jefe a cumplir con la citada instrucción, puesto que, tras elevar escrito a la Dirección General para insistir en que se ha de cumplir con la norma "como así se nos exige ya fuera de plazo y siendo advertidos por nuestra parte de esta incidencia en agosto", el pasado 14 de noviembre enviaron el acta de la misma "y sin contestar a todo lo solicitado al escrito previo".

De esta forma, la asociación ha reivindicado que son la asociación mayoritaria del Cuerpo, así como en el pleno del Consejo, con 7.000 afiliados en Andalucía, motivo por el que han anunciado que no asistirán a esta reunión, puesto que de hacerlo, serían "cómplices" de toda esta puesta en escena "para blanquear a nada ni a nadie y así simulen un supuesto diálogo que en realidad no existe", al tiempo que han exigido "respeto".

En relación, desde AUGC han indicado que no son como otras asociaciones que funcionan en este caso como "cooperadores necesarios", pero "carentes del mínimo sentido de responsabilidad, gestión y trabajo ante los suyos".

Finalmente, han agregado que los efectivos de la Benemérita merecen una representación "valiente y honesta", así como un "sistema laboral justo, con jornadas dignas, turnos de trabajo, mejoras de medios, descanso garantizado y condiciones que estén a la altura del siglo XXI".