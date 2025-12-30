La Junta hace balance del "ciclo político" de gobierno de Moreno que "le ha sentado muy bien a Andalucía"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 31 de diciembre de- Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha aprovechado el final del año 2025 que está "a punto de concluir" para hacer balance de "un ciclo político que le ha sentado muy bien a Andalucía, y que está marcado fundamentalmente por la senda de la estabilidad".

Así lo ha apuntado la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en la rueda de prensa posterior a la última reunión semanal del Consejo de Gobierno del presente año 2025, que antecede al que será un año electoral en Andalucía, donde se deben celebrar comicios autonómicos en 2026.

Tres años y medio después de la victoria del PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta en las elecciones andaluzas de junio de 2022, Carolina España ha reivindicado el valor de la "estabilidad", que "no es sólo tener una mayoría parlamentaria", sino también "un proyecto para esta tierra, una ruta para conducirlo" y "una agenda", ha agregado.

La consejera de Economía ha valorado datos como que el número de andaluces ocupados haya superado "por primera vez los 3,6 millones", así como la creación de "medio millón de empleos en estos años", la caída en "más de ocho puntos" de la tasa de paro en Andalucía, con "230.000 parados menos", o que la andaluza sea "la comunidad con más autónomos de España".

Además, ha valorado "datos positivos" en el ámbito económico como que Andalucía sea "la segunda comunidad con más empresas activas de España, sólo por detrás de Cataluña", o el "récord de exportaciones" que ha batido la comunidad, "superando los 40.000 millones de euros por primera vez en la historia".

Asimismo, la titular de Hacienda ha presumido de que Andalucía es "una de las comunidades autónomas de régimen común donde se pagan menos impuestos" gracias, según ha agregado, a "las siete bajadas de impuestos" que ha llevado a cabo la Junta "en siete años desde que gobierna Juanma Moreno".

La consejera ha defendido que el beneficio de esas bajadas de impuestos ha sido "sobre todo" para "las rentas medias y bajas", porque se basan en iniciativas como "deducciones para el alquiler de vivienda habitual, por nacimiento de hijos, por vivir en un municipio despoblado, por vivir con personas dependientes o por adquisición de vivienda por parte de los jóvenes", según ha enumerado a modo de ejemplos.

BALANCE SOBRE SANIDAD O EDUCACIÓN

También ha destacado que, en sanidad, Andalucía ha "dejado de ser el 'farolillo rojo' en inversión sanitaria por habitante, porque el gasto sanitario por andaluz ha superado por primera vez en la historia la media nacional", si bien ha matizado que "siempre hay necesidades en este ámbito", y desde el Gobierno de Moreno trabajan "cada día" por "mejorar" el presupuesto en esta materia, desde la premisa que es "vital" en ese ámbito.

Tras destacar las "más de cien instalaciones sanitarias que se han llevado a cabo en estos casi siete años" de gobierno de Moreno, la portavoz de la Junta ha dedicado también una valoración a las actuaciones en otros servicios como la educación, donde "la inversión por alumno ha crecido un 47%", pasando "de ser de 3.460 euros a 5.096 euros".

Además, ha destacado que Andalucía dispone actualmente "de la mayor plantilla de profesores y maestros de la historia", con "casi 109.000 docentes", así como con "una educación pública gratuita a partir de los dos años", y con una tasa de abandono escolar que "marca la cifra más baja de la historia", de alrededor del 15 por ciento.

Además, ha reivindicado que "Andalucía está liderando la inversión universitaria en España" y oferta "250 títulos más en las universidades públicas, entre grados y másteres", mientras que los jóvenes cuentan con "47.552 plazas más" a las que optar en Formación Profesional.

Carolina España ha destacado también que, en materia de agua, el Gobierno de Moreno ha movilizado "cerca de 2.000 millones de euros para impulsar más de 1.000 actuaciones en materia hidráulica", así como ha "multiplicado por cuatro la producción de agua regenerada".

También ha destacado que Andalucía "dispone de 25 kilómetros más de líneas de metro y tranvías en servicio", y la Junta ha renovado "grandes ejes de carreteras que vertebran la comunidad".

REIVINDICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Dicho esto, la consejera de Hacienda ha reivindicado que "todo esto se puede hacer gracias a la aprobación de Presupuestos", derivada de la "estabilidad parlamentaria" de la que dispone el PP-A en esta legislatura, y en ese punto ha recordado que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2026 entrará en vigor dentro de dos días, este próximo 1 de enero, y "nos va a permitir seguir avanzando en todas las necesidades de los andaluces", según ha defendido.

Así, la titular de Hacienda ha remarcado que el nuevo Presupuesto "nos va a permitir disponer de más personal sanitario, con 4.371 profesionales más", así como "mejorar los cuidados de nuestros mayores, destinando más de 2.600 millones de euros a dependencia", y "seguir avanzando en las infraestructuras claves de las ocho provincias" andaluzas para incidir en la "transformación" y el "avance" de Andalucía.

La consejera ha proclamado que la "obligación" del Ejecutivo de la Junta es "hacerle la vida más fácil a los ciudadanos", y por eso, según ha apostillado, "no podemos compartir con el Gobierno de España las subidas de impuestos y de precios que ellos sí van a aplicar".

En esa línea, la portavoz de la Junta ha señalado que "los andaluces y los españoles, fundamentalmente, merecen un Gobierno que esté centrado en resolver los problemas de la gente, y no los problemas propios" del Ejecutivo, y ha criticado que "el año 2026 va a arrancar con una nueva cumbre" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, "para dar, fundamentalmente, más concesiones al independentismo", según ha censurado Carolina España, que ha concluido sentenciando que "así no podemos seguir", y "no se puede gobernar solo para Cataluña y dar la espalda al resto de españoles y de andaluces".