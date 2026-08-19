La AUGC reprocha la "extrema desprotección" que sufren los guardias civiles ante los narcos en las costas andaluzas

Archivo - Imagen de una embarcación de la Guardia Civil de Huelva. A 08 de mayo de 2026, en Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reprochado este miércoles el "extremo abandono, desprotección e insostenibilidad que sufren a diario los guardias civiles desplegados en la frontera Sur de España, donde el crimen organizado y los grupos narcocriminales actúan con una violencia e impunidad jamás vista en la historia reciente del país".

Así lo ha alertado la AUGC en una nota de prensa tras los "acontecimientos trágicos e intolerables" de Isla Cristina (Huelva), con tres fallecidos por disparos, sumados a los "continuos e impunes ataques a patrulleras, las embestidas con narcolanchas y las agresiones directas a los agentes en Cádiz, Huelva, Almería y toda el área del Estrecho". Para la asociación, esto demuestra que "las organizaciones criminales han perdido cualquier tipo de respeto a la autoridad". Por ello, la AUGC afea al Ministerio del Interior que siga respondiendo con "inacción, parches propagandísticos y una falta preocupante de medios humanos y materiales".

Por este motivo, "exigimos la creación de una retribución económica específica que reconozca el riesgo extremo al que se exponen cada día los guardias civiles en la frontera Sur de España, así como la restitución inmediata del OCON-Sur. No podemos permitir que el Gobierno siga mirando hacia otro lado mientras el litoral y las zonas colindantes caen en el descontrol absoluto".

Además del plus, la AUGC reclama la "adopción inmediata" de la Declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para todo el ámbito de influencia del narcotráfico en Andalucía y la frontera Sur, y la reestructuración y recuperación del OCON-Sur. Por último, pide la "actualización masiva de medios materiales y un "endurecimiento de las penas por atentado a agentes de la autoridad e incautación efectiva de bienes a las redes de narcotráfico".