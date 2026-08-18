La Junta exige la reactivación "inmediata" de OCON-Sur ante "el clima de inseguridad" por el narcotráfico en Andalucía

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha señalado este martes que el Gobierno andaluz exige al Gobierno de España la reactivación "inmediata" del Organismo Coordinador de Operaciones Antidroga (OCON-Sur) ante el "clima de inseguridad" generado por el narcotráfico en la comunidad autónoma, tras los recientes episodios de violencia registrados en las localidades de Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla).

Así se ha manifestado Carolina España en un audio remitido a los medios tras el tiroteo mortal ocurrido en el municipio onubense de Isla Cristina, que se saldó con tres personas muertas --una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió finalmente, otra mujer de 62 años y un menor de 16--, así como con dos heridos, uno leve y otro grave --el hijo de 18 años de una de las fallecidas--.

"Ante los últimos acontecimientos en Isla Cristina y en Utrera, desde el Gobierno andaluz exigimos al Gobierno de España la reapertura inmediata de OCON-Sur", ha enfatizado la portavoz del Ejecutivo autonómico, que considera que ya "las trágicas muertes de nuestros guardias civiles hace un tiempo debieron suponer un antes y un después".

En este sentido, la consejera ha recalcado que los últimos sucesos acaecidos en la región "pone de manifiesto que el desmantelamiento de esta unidad de élite ha sido un grave error que está dejando desprotegidos a nuestros agentes", ha dicho antes de advertir de que la actividad de las redes delictivas vinculadas al tráfico de drogas se ha expandido más allá de sus focos habituales.

Sobre este punto, la titular de Economía y portavoz ha alertado de que el fenómeno "no se trata de algo exclusivo del Campo de Gibraltar, porque se está extendiendo a toda Andalucía". A su juicio, el narcotráfico "está campando a sus anchas" en la comunidad autónoma como consecuencia del "hueco que se ha quedado por el desmantelamiento de esta unidad de élite".

Por todo ello, la consejera ha reiterado la reclamación formal al Ejecutivo central para que restituya el dispositivo policial y adopte medidas de calado frente a la escalada de violencia de las organizaciones criminales.

"Exigimos al Gobierno de España la reapertura inmediata de OCON-Sur porque se está creando un clima de inseguridad y es una auténtica irresponsabilidad por parte del Gobierno no hacer nada y quedarse de brazos cruzados", ha concluido España.