Autacor señala que el taxi cordobés "dejará de ingresar 480.000 euros" tras el fin del servicio de diálisis

Archivo - Un taxi eléctrico en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha señalado este martes que la "desaparición del servicio de transporte asociado a los tratamientos de diálisis" supondrá dejar de generar "alrededor de 480.000 euros anuales en actividad económica para el taxi cordobés", cifra que equivale a "unos 40.000 euros al mes que dejarán de facturar los profesionales del sector".

Según ha informado Autacor en una nota, el impacto "va mucho más allá de una pérdida puntual de actividad", pues se trata de "ingresos estables que desaparecen para un colectivo formado mayoritariamente por profesionales autónomos, que tendrán que buscar nuevas fuentes de trabajo para compensar esa reducción de facturación".

El servicio de diálisis representaba "una actividad regular para numerosos profesionales del taxi" y su "desaparición afecta directamente a cientos de familias cordobesas, por tanto, menos trabajo, menos ingresos y una mayor presión sobre la rentabilidad de las explotaciones".

En este contexto, la asociación considera "necesario que las administraciones competentes tengan en cuenta la dimensión económica que supone la desaparición del servicio y que se analicen sus consecuencias sobre los profesionales y hogares cordobeses afectados". Autacor reclama que "se escuche al sector y se estudien alternativas que permitan minimizar esta pérdida de actividad y evitar que sus efectos recaigan directamente sobre los autónomos del taxi cordobés".