Autacor suspende temporalmente la solicitud de taxis en Córdoba a través de WhatsApp por el incremento de los costes

Archivo - Un taxi a su paso por la Plaza de Colón de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo
CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Autacor-Pidetaxi Córdoba ha informado este miércoles a sus usuarios que "el servicio de solicitud de taxi a través de WhatsApp está temporalmente suspendido, debido a un incremento extraordinario de los costes asociados al funcionamiento del sistema automático de gestión de reservas de la plataforma", respondiendo esta decisión a "un cambio en las condiciones económicas aplicadas unilateralmente por Meta, responsable de WhatsApp, que ha comenzado a repercutir costes por los mensajes gestionados a través de los sistemas automatizados de atención y reserva".
Según ha informado la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) en una nota remitida a Europa Press, el sistema implantado por Pidetaxi Córdoba "permitía hasta ahora al usuario solicitar un taxi de manera sencilla a través de WhatsApp, manteniendo una conversación automatizada recogiendo los datos necesarios para gestionar el servicio. Sin embargo, una única solicitud puede requerir el intercambio de numerosos mensajes entre el usuario y el sistema. En determinadas ocasiones, la gestión completa de un servicio puede llegar a implicar hasta 12 y 14 mensajes".
Esta circunstancia ha provocado que "el coste asociado a cada solicitud se haya incrementado de manera muy significativa, hasta alcanzar niveles que hacen actualmente inviable mantener el servicio en las mismas condiciones", y es algo que, en opinión de Autacor, "no guarda una proporción razonable con el servicio prestado".
Desde Autacor han agradecido "sinceramente la comprensión y la confianza de nuestros usuarios ante esta situación", mientras los taxistas siguen "trabajando para encontrar una solución y restablecer el servicio de WhatsApp tan pronto como sea posible, ya que se trata de un sistema cómodo, sencillo y accesible, que facilitaba enormemente el acceso al servicio" y, por eso, informarán "de cualquier avance que se produzca y de la fecha en la que pueda volver a estar disponible este canal de solicitud". Entre tanto, desde Autacor-Pidetaxi han recordado que su app Pidetaxi "está funcionando sin ninguna incidencia" y, tras pedir "disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar", han reiterado su "compromiso de seguir facilitando" a sus usuarios "un servicio de taxi accesible, cómodo y adaptado a sus necesidades".