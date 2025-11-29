El Auto Sacramental de los Reyes Magos llegará a El Viso (Córdoba) del 2 al 6 de enero

Puesta en escena del Auto Sacramental de los Reyes Magos de El Viso en una imagen de archivo. - AUTO SACRAMENTAL DE LOS REYES MAGOS DE EL VISO

EL VISO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de El Viso pondrá en escena entre los días 2 y 6 de enero de 2026 una nueva edición del Auto Sacramental de los Reyes Magos, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que constará de seis representaciones y narrará la historia del nacimiento del Niño Jesús y la adoración de los pastores y los Reyes Magos al recién nacido en Belén.

Según informa la organización del evento en su web, consultada por Europa Press, el Auto de los Reyes Magos es un "evento fundamental en el patrimonio cultural" del municipio, "constituyendo una seña de identidad para todos sus vecinos", destacando que a los personajes de la obra le dan vida más de 20 "actores que siguen siendo vecinos de la localidad", quienes "se dedican de manera altruista a ensayar durante dos o tres meses".

La representación y escenificación del auto tiene lugar habitualmente cada cuatro años, si bien la última edición fue en 2023, y participan alrededor de "unas 150 personas entre actores y actrices principales, figurantes, coral y grupo de baile".

En cuanto a la representación cabe destacar los actos en los que aparecen San José y la Virgen María buscando posada; Jusepe y Rebeca, dos pastores que descubren la llegada de los Reyes Magos; éstos ofreciendo sus regalos al niño Jesús, junto a los bailes alegres de los pastores, y al Rey Herodes interpretando un gran monólogo en que manifiesta su ira por temor a perder el trono de Judea.

Las entradas para asistir a las diferentes representaciones que se realizarán en la Plaza de la Constitución de El Viso podrán adquirirse a partir del 1 de diciembre en la web 'https://autoreyesmagoselviso.com/' y el Ayuntamiento viseño, de lunes a viernes en horario de 10,00 a 13,00 horas, existiendo dos teléfonos para informarse y realizar reservas: 957 127 000 y 744 616 713.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha señalado que "existe mucha expectación y demanda previa para asistir a nuestro Auto Sacramental, una representación muy esperada por los viseños, y también por personas de distintos puntos de la geografía Española".

En este contexto, el primer edil ha puesto en valor que "la historia de los Reyes Magos en El Viso es la de una tradición fraguada a lo largo del tiempo, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular". "Para El Viso, el Auto Sacramental de los Reyes Magos es algo más que una simple fiesta, es un viaje al pasado, lleno de recuerdos y vivencias que tienen todos los viseños", ha asegurado.

El Auto Sacramental de los Reyes Magos podrá disfrutarse en seis funciones. Así, la primera será el viernes 2 de enero a las 20,00 horas; luego llegarán las del sábado 3 de enero, a las 12,00 horas y a las 20,00 horas; el domingo, a las 12,00 horas; el lunes 5 de enero, a las 20,00 horas, y el martes 6 de enero, a las 12,00 horas. Cabe señalar que el sábado 3 de enero a las 12,00 horas y a las 20,00 horas habrá servicio de interpretación de lenguaje de signos. Y el mismo día se retransmitirá en directo a través de Facebook y YouTube.