Las autoescuelas de Granada critican la "desesperación" del sector ante la falta de examinadores de la DGT

Las autoescuelas critican la "desesperación" del sector ante la falta de examinadores de la DGT. Dicen que la Dirección Provincial solo tiene 11 de los 24 examinadores que le corresponden mientras que 11.600 alumnos esperan para hacer el examen práctico. - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS

GRANADA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada (APAG) ha criticado la "desesperación" del sector ante la "falta endémica de personal" en la Dirección Provincial de Tráfico, una situación que, según señalan, llevan años padeciendo e impide que las empresas desarrollen su actividad con normalidad.

El presidente de APAG, José Blas Valero, ha explicado que Granada debería contar con 24 examinadores, en lugar de los 18 que conforman la plantilla actual. Esta situación se agrava por la falta de sustitución en los casos de bajas prolongadas, "que deja a Granada con apenas once examinadores y uno de apoyo". "Así es imposible, el sistema no puede absorber toda nuestra demanda", ha indicado Valero.

Y señalan que, como consecuencia de esta escasez de examinadores, las autoescuelas de la provincia sólo podrán presentar 900 alumnos en el presente ciclo de evaluación, frente a los 1.400 del anterior. "Estamos dejando de examinar a 600 personas. La lista de espera sigue creciendo y ahora tenemos una bolsa de más de 11.600 alumnos que ya han superado la prueba teórica y a los que no podemos asegurar una fecha de examen", ha subrayado el presidente de APAG.

"Somos empresas que tenemos trabajo, pero la administración nos tiene restringida la actividad", ha asegurado Valero, que ha insistido en que se trata de "un problema de estructura del Estado".

Además, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada teme que la situación empeore con la llegada del periodo estival y las vacaciones. "Nuestro mejor momento del año es el verano. Pero llegamos con muchos alumnos acumulados que no vamos a poder atender. No podemos dar clase a 11.000 personas si no sabemos cuándo se van a poder examinar", ha lamentado.

También ha señalado que "el jefe de la dirección de Granada está haciendo todo lo que puede, pero nos enfrentamos a un problema estructural porque desde la DGT no hacen frente ni a las jubilaciones ni a las bajas prolongadas".

El presidente de las autoescuelas granadinas ha apuntado que la situación no afecta solo a la provincia, sino que es generalizada. "Ante un problema tan grave no sirven parches ni soluciones temporales", ha manifestado Valero.

"Lo que necesitamos es una capacidad de examen adecuada y estable", ha asegurado, recordando que no solo está en juego la viabilidad de las 150 autoescuelas de la provincia y sus casi 3.000 trabajadores, sino que el problema tiene consecuencias para el conjunto del tejido empresarial y de la ciudadanía. "Hay profesionales esperando examinarse para acceder a un puesto de trabajo", ha dicho, y ha señalado que sectores como el del transporte y la logística que tienen graves problemas para cubrir sus vacantes.

Ante esta situación, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha convocado a las asociaciones provinciales a una reunión el próximo viernes para poner sobre la mesa acciones de protesta conjuntas.