La automatización de tareas administrativas 'ahorra' más de un millón de horas de trabajo a los empleados públicos

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha destacado este miércoles que la automatización de tareas administrativas ha supuesto un ahorro de más de un millón de horas "rutinario" para los empleados públicos. "Más de un millón de horas de trabajo que es tiempo que vuelve a estar disponible para el servicio público".

En comisión parlamentaria, y a preguntas del PP, Nieto ha detallado que, desde la puesta en marcha en 2022 de la Unidad de Automatización Inteligente, la Junta ha logrado automatizar 135 procesos administrativos; se han tratado automáticamente 7,1 millones de documentos; 18,5 millones de requisitos verificados y más de 5,7 millones de tareas administrativas agilizadas.

"Estamos hablando de poner la tecnología al servicio de los empleados públicos; de evitar que un profesional tenga que dedicar horas y horas a comprobar documentos, cotejar datos, introducir información, clasificar expedientes o realizar tareas mecánicas y repetitivas que puede ejecutar automáticamente un sistema", ha explicado Nieto.

"Ése es nuestro modelo de Inteligencia Artificial", ha sentenciado el consejero para el que lo importante de la automatización administrativa es ofrecer al empleado público "tiempo para aquello en lo que realmente aporta valor: atender al ciudadano, resolver problemas, analizar expedientes complejos, tomar decisiones y mejorar la calidad del servicio público".

Nieto ha reseñado que la automatización es una cuestión "transversal", es decir, que se aplica en todas las consejerías de la Junta y en ámbitos como la tramitación de ayudas y prestaciones; la gestión de documentos; los procedimientos tributarios; la educación; el empleo; la agricultura y la gestión administrativa interna, entre otros.