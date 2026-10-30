Autónomos del taxi en Andalucía mantienen sus tarifas a pesar del aumento de la demanda por el accidente ferroviario

Archivo - Detalle de un taxi en una parada. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi en Andalucía (FAAT), David Capelo, ha informado que el miércoles por la tarde aumentó la demanda del servicio debido al accidente ferroviario en Urda (Toledo), pero ha asegurado que han mantenido sus tarifas. "El usuario que se acerca a nuestro servicio tiene la garantía de que las tarifas del taxi son reguladas, están totalmente aprobadas por los ayuntamientos, por las entidades locales y por la Junta de Andalucía --en el caso de las tarifas interurbanas-- y no tenemos la capacidad ni la intención de modificar precios ni de incrementarlos por situaciones de alta demanda o de necesidad".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la FAAT ha indicado que ante la dificultad de algunos pasajeros que viajaban en los trenes implicados en el accidente o de algunas personas para regresar a sus destinos o desplazarse hasta lugares concretos, la federación no ha puesto en marcha ninguna iniciativa conjunta. No obstante, Capela ha subrayado que los ciudadanos que utilicen el servicio de taxi cuentan con la protección de que "serán atendidos con la garantía de un servicio público" y que aunque llueva, haya unas circunstancias excepcionales lamentables --como las que tenemos-- o acuda a un evento deportivo o a un concierto, "las tarifas son exactamente las mismas".

Por último, el presidente ha insistido en que las tarifas no son "dinámicas" y que permanecen "invariables" independientemente de las condiciones de demanda o circunstancias extraordinarias que puedan ocurrir en cada momento, ofreciendo así "una protección al usuario frente a posibles incrementos de precios".