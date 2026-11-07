El autor Antonio Varo reconstruye la larga relación de Córdoba con sus mártires desde el cristianismo romano

El autor Antonio Varo Pineda reconstruye en su libro 'Córdoba y los Santos Mártires', publicado por Almuzara, la larga relación de Córdoba con sus mártires desde el cristianismo romano y la comunidad mozárabe hasta las huellas que esa memoria conserva hoy - ALMUZARA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor Antonio Varo Pineda reconstruye en su libro 'Córdoba y los Santos Mártires', publicado por Almuzara, la larga relación de Córdoba con sus mártires desde el cristianismo romano y la comunidad mozárabe hasta las huellas que esa memoria conserva hoy en iglesias, calles, imágenes y tradiciones. El libro reúne fuentes históricas, relatos hagiográficos, documentación e investigaciones contemporáneas para separar, en la medida de lo posible, los hechos comprobables de la tradición y de las interpretaciones acumuladas durante siglos.

Según explica el escritor, uno de los grandes puntos de inflexión de esta historia se produjo el 21 de noviembre de 1575. Unas obras destinadas a reforzar un arco de la iglesia de San Pedro descubrieron accidentalmente un antiguo sepulcro con numerosos huesos.

La noticia corrió por Córdoba y algunas personas llegaron a llevarse restos antes de que la autoridad eclesiástica hubiera determinado qué se había encontrado. Aquel episodio abrió una investigación que el libro reconstruye a través de testimonios próximos a los hechos, el pilar funerario de mármol asociado al sepulcro, las diligencias ordenadas por el obispo y la intervención de Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II. El proceso culminó en 1583, cuando el Concilio Provincial de Toledo autorizó la veneración de las reliquias.

De este modo, Varo retrocede hasta los mártires vinculados a la Córdoba romana y a los cristianos mozárabes, examina las fuentes disponibles sobre sus vidas y muertes y sigue después el recorrido de unas reliquias que también viajaron lejos de la ciudad. Restos atribuidos tradicionalmente a mártires cordobeses aparecen vinculados a lugares de Asturias, Cataluña o Francia, testimonio de la circulación de reliquias y devociones durante la Edad Media y la Edad Moderna.

El estudio realizado sobre la urna de San Pedro a finales del siglo XX confirmó la presencia de centenares de piezas óseas, pero la identidad individual de esos restos resulta imposible de establecer. El propio libro recuerda que las fuentes sobre los mártires romanos son escasas, mientras que para los mozárabes existe una información mayor, aunque también incompleta. Varo asume esos límites y habla de los "bancos de niebla" que rodean esta tradición.

'Córdoba y los Santos Mártires' dedica también una parte sustancial a lo ocurrido después de 1583. Durante siglos, las reliquias participaron en la vida pública de Córdoba mediante rogativas ante epidemias, sequías, hambre y otras crisis. Su culto impulsó una hermandad fundada en 1673, se integró después con la sacramental de San Pedro y generó un patrimonio que alcanzó uno de sus momentos decisivos en el siglo XVIII con la construcción de una nueva capilla y la realización de la gran urna de plata.

El Campo de los Santos Mártires, la Ronda de los Mártires, calles dedicadas a distintas figuras, imágenes, templos y elementos de la Semana Santa siguen conservando referencias cuyo origen resulta hoy poco conocido. El volumen se cierra ampliando el marco hasta los beatos mártires cordobeses del siglo XX y completa el recorrido con apéndices documentales. Así, el libro convierte una tradición religiosa en una vía para leer casi dos milenios de historia, memoria y patrimonio cordobeses.

EL AUTOR

Antonio Varo Pineda (Córdoba, 1956) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, catedrático jubilado de Lengua y Literatura Españolas en el IES Séneca y académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.

Escritor, conferenciante y colaborador de prensa, ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio y la divulgación de la religiosidad popular y el mundo de las cofradías, temas de los que ha escrito numerosos libros.

Ha pregonado la Semana Santa de Córdoba, Fernán Núñez, Andalucía en Madrid y Lérida, y ha participado en congresos y encuentros en varias ciudades de España e Italia.