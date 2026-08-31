Avanza la reintroducción del milano real con el traslado de 24 ejemplares a Cazorla (Jaén) desde Madrid y Mallorca

Milanos reales en el jaulón de aclimatación del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. - GREFA

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa) ha trasladado 24 nuevos milanos reales al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén, procedentes de Madrid y Mallorca.

De esta manera, se "avanza en la reintroducción" de esta especie en la comunidad de Andalucía, según ha informado este lunes en una nota la citada organización.

La mayoría de las aves (15) que han llegado a tierras jiennenses son ejemplares jóvenes procedentes del proyecto de control de fauna para evitar accidentes del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e ingresados en el Hospital de Fauna Salvaje de Grefa. Los nueve restantes proceden de desnides realizados en Mallorca, con la colaboración del Govern Balear, que los cede de forma solidaria.

"Este grupo protagonizará la undécima tanda de liberaciones en Cazorla, donde continúan las reintroducciones de milano real, a iniciativa de Grefa, en el contexto del Plan de Recuperación de las Aves Necrófagas, que lleva a cabo la Junta de Andalucía", ha detallado.

Tras casi seis horas en un vehículo climatizado para garantizar su bienestar, estos animales, que fueron sometidos previamente a chequeos y pruebas clínicas para comprobar su estado de salud, se trasladaron a la 'jaula-hacking'. Esta instalación de crianza campestre, construida por Grefa en Cazorla, funciona desde 2021 como recinto de presuelta para facilitar la adaptación al medio natural de las aves que van a ser reintroducidas.

Transcurrido el periodo de aclimatación y una vez colocados los emisores que permitirán su seguimiento, está previsto que estos 24 ejemplares sean liberados el próximo mes de noviembre.

Con esta tanda, serán 230 los milanos reales que Grefa habrá aportado a este proyecto en los cinco años que lleva de vigencia, procedentes de Mallorca, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de su hospital de fauna, como en el caso del último traslado, pero también del centro de recuperación zaragozano de La Alfranca, como ha ocurrido en otros anteriores.

La finalidad del proyecto de reintroducción del milano real es recuperar en Andalucía a esta especie, que está en peligro de extinción en la región y también en el resto del territorio nacional. En este contexto, Grefa "está cumpliendo los objetivos establecidos", puesto que ya son 22 parejas las formadas en Andalucía (30 en toda España) y han nacido unos cincuenta pollos, de los cuales treinta han sido equipados con emisor GPS.

"Es una gran satisfacción ver que este proyecto está obteniendo tan buenos resultados y que nuestro trabajo está siendo replicado en otros lugares, con esta y otras especies. Esperamos que continúe esta tendencia, para garantizar la conservación de esta emblemática rapaz", ha afirmado el presidente de Grefa, Ernesto Álvarez.

Estas cifras constituyen todo un éxito, que ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración de la Junta de Andalucía, el Govern Balear, la Comunidad de Madrid, AENA, Rewilding Europe, Acciona Energía, EDP Renovables, los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Andalucía y LIFE Eurokite.