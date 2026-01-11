Avanzan los trabajos para convertir la antigua estación de ferrocarril de Martos (Jaén) en "referente del oleoturismo"

El concejal de Urbanismo de Martos, Juan Carlos Canalejo (1i), en una reciente visita a las obras. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

Las obras para convertir la antigua estación de ferrocarril de Martos (Jaén) en un espacio "referente en el oleoturismo" avanzan "a buen ritmo" con el objetivo de que en junio puedan estar terminadas.

El Ayuntamiento ejecuta en el edificio principal este "proyecto ambicioso", enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino PSTD) 'Martos: Naturaleza, gastronomía y aceite'. Supondrá la instalación de la oficina de turismo de la Vía Verde del Aceite y de la estación y un centro de hostelería.

"Las obras llevan buen ritmo. Todas se han planificado con tiempo, se han adjudicado en tiempo y forma y las empresas adjudicatarias están trabajando sin ningún problema", ha indicado a Europa Press el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Canalejo, sobre una intervención en un inmueble histórico, del que se conservará buena parte de los pavimentos, vigas y estética exterior.

Con ella, se pretende crear un nuevo atractivo que contribuya a ampliar la oferta turística de Martos y, especialmente, la vinculada al olivar y la Vía del Aceite. El edificio

El edificio principal "estará dedicado a la restauración" y albergará también una oficina de turismo. Además, se adecuará el entorno con el denominado Paseo de Sombra, con zonas verdes y otros recursos que permitan su disfrute por parte de los visitantes.

A ello ha sumado la actuación que impulsa la Diputación dentro del PSTD Oleotour Jaén en el muelle de carga de la estación. Este hangar se convertirá en "un espacio polivalente", para exposiciones y actividades de diversa índole.

"En lo que son las actuaciones del Ayuntamiento, estamos invirtiendo unos 700.000 euros en la recuperación del edificio principal de Renfe y más de 250.000 euros en el Paseo de Sombra, además de 400.000 euros de fondos propios para apoyar todo lo que son las obras de urbanización del entorno", ha explicado el edil, quien ha añadido que la inversión gestionada por la Diputación ronda los 300.000 euros.

Canalejo ha apuntado que, al incluirse en el citado plan de sostenibilidad turística, las actuaciones tiene hasta el próximo junio como plazo máximo de ejecución, de manera que "Martos va a contar este año con todas las instalaciones a pleno rendimiento".