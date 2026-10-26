Avanzan el trailer del documental 'Tiempo' dedicado a la Semana Santa de Granada que se estrenará en diciembre

La Federación de Hermandes y Cofradías de Granada ha dado a conocer el tráiler del documental 'Tiempo' dedicado a la Semana Santa granadina, disponible en https://youtu.Be/-l1K6mmBgrs - FEDERACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE GRANADA

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Tiempo' del director granadino J.A. Murcia dedicado a la Semana Santa de Granada ya tiene tráiler de adelanto según lo ha dado a conocer este lunes la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada.

Se trata del breve adelanto de una película original de Eleven Estudios producida junto con la federación y con la colaboración de la Diputación de Granada y el Patronato de Turismo de Granada y con la participación de Granada 2031.

Tal y como se puede previsualizar en este tráiler, Murcia aborda en su documental la Semana Santa granadina desde varias perspectivas como son la histórica, antropológica, artística, social y religiosa.

A través de la narrativa y la fotografía adentra al espectador en la celebración observando su evolución con imágenes nunca antes vistas que mezclan de una manera muy original partes de entrevistas, ficción donde se siguen las idas y venidas de una familia a través de varias generaciones, imágenes de archivo nunca vistas y grabaciones únicas.

EL cartel de 'Tiempo' es una obra firmada por la artista gráfica Alicia Céspedes, que busca transmitir de forma sencilla e inmediata el significado de esta producción. La composición muestra la imagen icónica de un nazareno que avanza y proyecta una marcada sombra. Ambos elementos evocan la figura de un reloj, en una referencia visual al título del documental y al paso del tiempo.

La Federación de Hermandades de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Granada ha adelantado que se espera la presentación oficial de la película en las primeras semanas de diciembre y su posterior viaje por festivales nacionales e internacionales.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO

De otra parte, la federación abrió el público el pasado viernes en la nueva sala multiusos del Ayuntamiento de Granada la exposición correspondiente al Concurso Fotográfico 'Semana Santa de Granada 2027'.

La muestra reúne 175 fotografías y vuelve a poner de manifiesto la importancia de la instantánea como testimonio y memoria de la Semana Santa granadina.

De este certamen saldrán las imágenes que ilustrarán algunas de las principales publicaciones oficiales de la Semana Santa de Granada de 2027.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre en la sala multiusos del Consistorio de Granada en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,30 horas.

Durante los tres primeros días, los visitantes podrán participar en la votación popular, cuyo resultado computará como un voto más del jurado encargado de elegir las fotografías ganadoras.